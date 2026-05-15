Sức khỏe

Bệnh viện 30-4 được công nhận là trung tâm độc lập về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Chứng nhận đánh dấu bước tiến chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực tim mạch chuyên sâu, đặc biệt là điều trị rối loạn nhịp và tạo nhịp tim.

Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) vừa triển khai thành công kỹ thuật tạo nhịp tim không dây 2 buồng cho bệnh nhân nữ 78 tuổi bị rối loạn nhịp chậm, ngưng xoang kéo dài có triệu chứng.

Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán rối loạn nhịp chậm, ngưng xoang kéo dài 6 giây có triệu chứng, kèm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh mạch vành và bệnh thận mạn. 

Sau khi được đánh giá toàn diện và hội chẩn chuyên môn, ê-kíp Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện 30-4 quyết định thực hiện kỹ thuật tạo nhịp tim không dây 2 buồng (Micra AV).

Bệnh viện 30-4 được công nhận là trung tâm độc lập về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây - Ảnh 1.

TS-BS Nguyễn Quốc Khoa, Phó trưởng Khoa Khoa Nội Tim mạch-Bệnh viện 30-4, cùng ê-kíp thực hiện kỹ thuật tạo nhịp tim không dây mới nhất hiện nay

Đây là kỹ thuật tạo nhịp tim hiện đại, ít xâm lấn, không cần tạo túi máy dưới da vùng ngực và không sử dụng dây điện cực trong lòng mạch như phương pháp truyền thống. Thiết bị được đưa vào tim qua đường tĩnh mạch đùi và cố định trực tiếp trong buồng tim, giúp giảm nguy cơ biến chứng liên quan túi máy và điện cực, đặc biệt ở người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền hoặc nguy cơ nhiễm trùng cao. Người bệnh có thể vận động sớm sau can thiệp và hạn chế các bất tiện ở vùng ngực.

Ca thủ thuật được thực hiện thành công với sự cố vấn chuyên môn của GS-TS-BS Võ Thành Nhân - chuyên gia đầu tiên tại Việt Nam về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây.

Với thành công này, Bệnh viện 30-4 đã được Medtronic công nhận là trung tâm độc lập (Solo Center) trong triển khai kỹ thuật tạo nhịp tim không dây mới nhất hiện nay.

Đồng thời, TS-BS Nguyễn Quốc Khoa, Phó trưởng Khoa Nội Tim mạch-Bệnh viện 30-4, cũng được công nhận đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật tạo nhịp tim không dây Micra (Solo Implanter) sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và đạt số lượng ca thành công theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh viện 30-4 được công nhận là trung tâm độc lập về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây - Ảnh 2.

Bệnh viện 30-4 được Medtronic công nhận là trung tâm độc lập (Solo Center) trong triển khai kỹ thuật tạo nhịp tim không dây

Medtronic là một trong những tập đoàn y khoa hàng đầu thế giới và là đơn vị phát triển hệ thống tạo nhịp tim không dây Micra trên toàn cầu. Theo chương trình đào tạo quốc tế của hãng, chứng nhận Solo Center và Solo Implanter chỉ được cấp cho các trung tâm và thủ thuật viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn lâm sàng nghiêm ngặt, bao gồm số lượng ca thực hiện, tỉ lệ thành công thủ thuật, năng lực đào tạo và khả năng triển khai kỹ thuật độc lập dưới sự hướng dẫn, đánh giá của chuyên gia proctor.

Đến nay, Bệnh viện 30-4 là đơn vị thứ 3 tại Việt Nam được công nhận là trung tâm độc lập về kỹ thuật tạo nhịp tim không dây này.

Thiếu tướng Dương Thị Thu Hằng, Giám đốc Bệnh viện 30-4, cho biết việc bệnh viện được công nhận là trung tâm độc lập và TS-BS Nguyễn Quốc Khoa được công nhận đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật tạo nhịp không dây với tiêu chuẩn toàn cầu này, đánh dấu bước tiến chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực tim mạch chuyên sâu, đặc biệt là điều trị rối loạn nhịp và tạo nhịp tim.


Lần đầu tiên tại Việt Nam, kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất Micra AV2 được triển khai, đạt tỉ lệ thành công 100% tại BVĐK Tâm Anh TP HCM.

Bệnh viện Nguyễn Trãi chuyển giao AI phát hiện rối loạn nhịp tim ra Côn Đảo

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo này do Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM thiết kế đơn giản, chuyển giao dễ dàng tới tuyến cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

Sau ủ trắng da, cô gái nhập viện vì rối loạn nhịp tim

(NLĐO) - Kem ủ trắng da chứa phenol có thể gây rối loạn nhịp tim, phá hủy hàng rào bảo vệ da tự nhiên, làm tăng nguy cơ ung thư da.

