Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM có tân phó giám đốc

Ngày 3-3, Sở Y tế TPHCM đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho BSCK2 Võ Hòa Khánh.

Đồng nghiệp chúc mừng tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM

Trước khi được bổ nhiệm, BS Khánh đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý chất lượng của bệnh viện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-3-2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Tân Phó Giám đốc sẽ được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành.

Theo quyết định, việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình tại Công văn số 1931/BVCTCH-TCCB ngày 14-10-2025 về việc kiện toàn chức danh Phó Giám đốc, cùng đề xuất của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế.

Theo quyết định, Chánh Văn phòng Sở Y tế, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, Ban Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, các đơn vị liên quan và cá nhân ông Võ Hòa Khánh chịu trách nhiệm thi hành.

Lễ trao quyết định có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ban Giám đốc bệnh viện cùng cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

BS Võ Hòa Khánh là bác sĩ chuyên sâu về vi phẫu, tạo hình. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1997 và bác sĩ chuyên khoa I năm 2008 tại Đại học Y dược TP HCM; hoàn thành chương trình bác sĩ chuyên khoa II năm 2015 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Từ năm 2015 đến nay, ông giữ chức Trưởng phòng Quản lý Chất lượng của bệnh viện. Năm 2024, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, ghi nhận những đóng góp trong công tác khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Trong hoạt động chuyên môn, BS Võ Hòa Khánh đã thực hiện và công bố nhiều công trình nghiên cứu như: hiệu quả của Hyaluronic Acid trong điều trị thoái hóa khớp và bệnh lý gân (2023); đứt gân duỗi ngón cái dài sau tiêm corticoid (2018); tổn thương động mạch khoeo trong chấn thương gối (2018); đánh giá kết quả sử dụng vạt cơ bụng chân che phủ khuyết hổng 1/3 trên cẳng chân (đề tài chuyên khoa II, 2015); cùng các nghiên cứu về vạt da có cuống trong che phủ tổn thương bàn tay và biến chứng thần kinh trong gãy trên lồi cầu ở trẻ em...



