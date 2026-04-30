Sức khỏe

Bệnh viện Chợ Rẫy có giám đốc mới

Hải Yến

(NLĐO) - Ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). 

Thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy của ông Phạm Thanh Việt là 5 năm kể từ ngày quyết định nêu trên có hiệu lực.

Bệnh viện Chợ Rẫy có Giám đốc mới - Ảnh 1.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý viên chức và tổ chức bộ máy ngành y tế, đồng thời căn cứ vào quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ do Bộ Y tế ban hành. 

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt sinh ngày 22-3-1971 tại tỉnh Kiên Giang. Năm 1997, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược TPHCM. Năm 2013, ông tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại Lồng ngực tại Trường Đại học Y dược TPHCM.

Từ năm 2013-2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện này.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hai phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế. Tháng 1 vừa qua, với những nỗ lực vượt giới hạn trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 2 được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chiều 29-4, Bộ Y tế cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS- Võ Thành Toàn giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 24-3-2026.

Bệnh viện Chợ Rẫy có Giám đốc mới - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế (bên phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về bổ nhiệm lại PGS-TS Võ Thành Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất

PGS Võ Thành Toàn là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình, được đào tạo chuyên sâu tại Singapore, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo.


Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xuyên đêm cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xuyên đêm cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

(NLĐO) - Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa, cứu sống ca nguy kịch ở Phú Quốc

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn cấp cứu từ xa.

Ca mổ “chưa từng có tiền lệ” ở Bệnh viện Chợ Rẫy

(NLĐO) - Ca mổ kéo dài 10 giờ, huy động nhiều chuyên khoa. Các bác sĩ đã lấy toàn bộ phần u xâm lấn xương hàm trên trái và khẩu cái, với khối lượng gần 800 gram

