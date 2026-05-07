HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lượng người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cao chưa từng có

Hải Yến

(NLĐO) - Theo thống kê, trong ngày, nhiều chuyên khoa có lượng bệnh nhân tăng cao. Đáng chú ý, cùng thời điểm, khu cấp cứu tiếp nhận gần 350 trường hợp.

Ngày 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tăng đột biến, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của bệnh viện.

Bệnh viện lớn nhất phía Nam ghi nhận lượng bệnh nhân cao chưa từng thấy - Ảnh 1.
Bệnh viện lớn nhất phía Nam ghi nhận lượng bệnh nhân cao chưa từng thấy - Ảnh 2.

Trong ngày 6-5, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượt khám bệnh ngoại trú cao nhất từ trước đến nay

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp, đến 15 giờ ngày 6-5, tổng số lượt đăng ký khám và điều trị tại bệnh viện đạt 9.021 lượt. 

Nhiều chuyên khoa có lượng bệnh nhân tăng cao như Nội tổng quát với 573 lượt, Nội tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt và Nội thần kinh 342 lượt.

Bệnh viện lớn nhất phía Nam ghi nhận lượng bệnh nhân cao chưa từng thấy - Ảnh 3.
Bệnh viện lớn nhất phía Nam ghi nhận lượng bệnh nhân cao chưa từng thấy - Ảnh 4.

Nhiều chuyên khoa của bệnh viện có lượt khám tăng cao

Cùng thời điểm, bệnh viện tiếp nhận gần 350 trường hợp cấp cứu, trong đó có 310 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, 36 ca tai nạn giao thông và 34 trường hợp được chuyển mổ cấp cứu.

Bệnh viện lớn nhất phía Nam ghi nhận lượng bệnh nhân cao chưa từng thấy - Ảnh 5.

Tính đến trưa 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt khám ngoại trú

Tại Trung tâm Ung bướu, số lượt khám trong ngày vượt 1.131 lượt, riêng Phòng khám Huyết học ghi nhận 331 bệnh nhân. 

Các đơn vị điều trị trong ngày cũng hoạt động với công suất cao, thực hiện hơn 1.282 lượt điều trị, gồm 540 lượt hóa trị, 284 lượt xạ trị và 260 lượt chạy thận nhân tạo.

Trong dòng người đông đúc đến khám và điều trị, nhiều bệnh nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi theo lịch hẹn. 

Bệnh nhân V. (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết ông đến tái khám theo chỉ định của bác sĩ sau lần điều trị trước có chuyển biến tích cực. 

"Dù lượng bệnh nhân rất đông nhưng các bác sĩ và nhân viên y tế vẫn luôn nỗ lực, hỗ trợ hết mình để phục vụ người bệnh" - ông chia sẻ.

Đến trưa 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục ghi nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú. Theo đánh giá của bệnh viện, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam vẫn ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Tin liên quan

Bệnh viện Chợ Rẫy có giám đốc mới

Bệnh viện Chợ Rẫy có giám đốc mới

(NLĐO) - Ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mổ xuyên đêm cứu 2 nạn nhân vụ xe khách rơi xuống vực

(NLĐO) - Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 11 người bị thương. Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ từ xa, cứu sống ca nguy kịch ở Phú Quốc

(NLĐO) - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ chuyên môn cấp cứu từ xa.

khám chữa bệnh Bệnh viện Chợ Rẫy tai nạn giao thông kỷ lục bệnh viện lớn nhất phía Nam khám bệnh tăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo