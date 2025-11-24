Bệnh viện Đa khoa Phú Yên quá tải sau mưa lũ

Sau khi nước rút, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến, khiến nơi này đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, vật tư y tế, nước sạch.

Sau mưa lũ, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên rơi vào tình trạng quá tải

Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết trong đợt mưa lũ vừa qua, nhờ có sự chủ động trong triển khai các phương án ứng phó, bệnh viện không thiệt hại về trang thiết bị y tế, hoạt động khám chữa bệnh được duy trì.

Tuy nhiên, hiện tại bệnh viện đang phải đối mặt với tình trạng quá tải, thiếu nguồn nước sạch, thiếu huyết thanh SAT do bệnh nhân chấn thương tăng cao, lượng máu dự trữ giảm mạnh và dự báo thiếu hụt trong thời gian tới.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên luôn trong tình trạng quá tải sau mưa lũ

Hiện nay, tất cả các khoa cấp cứu, khám bệnh và nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đều quá tải nghiêm trọng. Lượng bệnh nhân nội trú có thời điểm lên đến 1.279 người, trong khi chỉ tiêu giường bệnh là 800. Nhiều thời điểm, bệnh viện phải tận dụng hành lang để kê thêm giường.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. cho hay Sở đã yêu cầu các cơ sở y tế trong tỉnh phối hợp, chia sẻ nguồn lực, đặc biệt là hỗ trợ máu, vật tư y tế thiết yếu và nhân lực. Đồng thời, Sở đã làm việc với Trung tâm Huyết học – Truyền máu để ưu tiên phân bổ nguồn máu cho Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

"Chúng tôi đã có công văn gửi Bộ Y tế và Sở Y tế các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng và TP HCM đề nghị hỗ trợ. Dự kiến ngày mai (25-11), đoàn bác sĩ từ TPHCM sẽ đoàn bác sĩ từ TPHCM sẽ lên hỗ trợ ngành y tế Đắk Lắk" – ông Nay Phi La thông tin.

Theo Sở Y tế TPHCM, khoảng 100 y, bác sĩ từ các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của TP HCM chia thành 5 tổ sẽ lên đường chi viện cho ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vào sáng 25-11. Mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu...