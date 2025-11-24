HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM lập 5 tổ y tế khẩn cấp chi viện Đắk Lắk

Hải Yến

(NLĐO) - Khoảng 100 y-bác sĩ từ các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa của TP HCM sẽ lên đường chi viện cho ngành y tế tỉnh Đắk Lắk vào sáng mai (25-11).

Trước tình hình lũ lụt tàn phá gây thiệt hại nghiêm trọng tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế TP HCM cho biết ngành y tế TP thành lập 5 tổ chi viện y tế lên đường hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại đây. 

TP HCM thành lập 5 tổ chi viện y tế với gần 100 bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Bác sĩ TP HCM thăm khám cho người dân vùng lũ Khánh Hoà

Mỗi tổ công tác sẽ được giao phụ trách một địa bàn và do các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM làm tổ trưởng, gồm: Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Nhân Dân 115, Bệnh viện An Bình, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Các tổ sẽ đảm trách những lĩnh vực chuyên môn thiết yếu trong thiên tai như cấp cứu, hồi sức, nội khoa, ngoại khoa và chấn thương chỉnh hình.

Ngoài ra, mỗi tổ được tăng cường nhân lực từ các bệnh viện chuyên khoa như sản (Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương), nhi (Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhi Đồng Thành phố), Bệnh viện Da liễu và nhiễm (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới) cùng đội ngũ điều dưỡng, dược sĩ. Việc bố trí đa chuyên khoa nhằm đảm bảo chăm sóc toàn diện cho các đối tượng dễ tổn thương nhất sau thiên tai như trẻ em, người già và phụ nữ mang thai.

Nhiệm vụ ]của các tổ công tác bao gồm: Khám và chữa bệnh trực tiếp, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, hỗ trợ trạm y tế địa phương khôi phục hoạt động, phân loại ca bệnh và phối hợp chuyển tuyến khi cần thiết.

Đáng chú ý, mỗi tổ sẽ mang theo 500 túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, oresol, thuốc tiêu chảy, thuốc cảm, dung dịch sát khuẩn và vật tư sơ cứu. Toàn bộ chi phí cho chuyến công tác từ phương tiện di chuyển, thuốc men, vật tư y tế đến túi thuốc đều do các bệnh viện tự đảm bảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của ngành y tế TP HCM với đồng bào vùng lũ.

Các tổ chi viện sẽ lên đường vào sáng mai, ngay sau khi tỉnh Đắk Lắk hoàn tất phương án tiếp nhận.

