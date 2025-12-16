Bệnh viện điều trị ung thư lớn nhất miền Trung quá tải, bệnh nhân phải nằm giường xếp

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhu cầu khám và điều trị nội trú tăng nhanh trong thời gian qua, khiến nhiều khoa thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Không ít bệnh nhân phải nằm giường xếp bố trí ngay trong phòng bệnh, ở lối ra vào hoặc ngoài hành lang.



Ông Lưu Đình Quý, bệnh nhân điều trị ung thư da tại khoa Ngoại 1, cho biết mỗi đợt điều trị của ông kéo dài từ một tuần đến nửa tháng. Thời điểm mới nhập viện, do không còn giường trống, ông phải nằm giường xếp. "Phòng rộng thì kê giường xếp bên trong, chật quá thì phải nằm ngoài hành lang, rất bất tiện cho đi lại và sinh hoạt" - ông Quý chia sẻ.

Sáng 16-12, hàng trăm bệnh nhân đến khu khám của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để khám và điều trị. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận đến hơn 700 bệnh nhân

Hành lang bệnh viện được tận dụng để kê giường xếp cho bệnh nhân nằm

Một số giường bệnh cũng kê ngoài hành lang do phòng bệnh quá tải

Nhiều bệnh nhân khác đang điều trị hóa trị dài ngày cũng cho biết, vào những thời điểm cao điểm, số bệnh nhân đông khiến tình trạng nằm giường xếp diễn ra phổ biến. Một số khoa phải tận dụng cả phòng hành chính, phòng điều dưỡng làm phòng bệnh.

Tuy nhiên, các phòng này không được bố trí nhà vệ sinh. Bà Lê Thị Chung, trú tỉnh Quảng Ngãi, cho hay phòng bà đang điều trị phải đi nhờ nhà vệ sinh ở phòng khác, ban đêm các phòng đóng cửa nên việc sinh hoạt càng thêm khó khăn.

Quá tải tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Hoàng Văn, bệnh nhân trú phường Điện Bàn, số lượng người đến khám và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ngày càng tăng, trong khi đặc thù bệnh ung thư là phải điều trị dài ngày. "Bệnh viện cần được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu thực tế của bệnh nhân" - ông Văn kiến nghị.

Nhiều bệnh nhân cho biết với lượng bệnh đông như hiện tại thì "có giường xếp nằm cũng quý rồi"

Giường xếp được kê trong cả phòng bệnh

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng cho biết, tình trạng quá tải chủ yếu xảy ra tại các khoa thuộc khối Nội và khoa Xạ trị – nơi tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân điều trị theo phác đồ hóa – xạ trị kéo dài.

Số giường bệnh được phê duyệt hiện là 650 giường, nhưng thực tế công suất sử dụng giường luôn vượt ngưỡng, với công suất phê duyệt lên tới 136%, tương đương khoảng 884 giường bệnh, gây áp lực lớn lên nhân lực, hạ tầng và trang thiết bị.

Từ nhiều năm nay, Bệnh viện Ung bướu tiếp nhận bệnh nhân không chỉ ở Đà Nẵng và khu vực lân cận mà còn cả ở miền Nam, miền Bắc

Bệnh nhân ung thư phải nằm điều trị dài ngày, việc thiếu giường bệnh gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt của bệnh nhân

Nguyên nhân quá tải xuất phát từ việc tỉ lệ phát hiện ung thư ngày càng cao nhờ người dân chủ động tầm soát sớm, cùng với việc bệnh viện liên tục triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, trở thành địa chỉ điều trị tin cậy. Ngoài bệnh nhân tại Đà Nẵng, nhiều người dân từ các tỉnh lân cận cũng lựa chọn đến đây.

Tình trạng quá tải đã ảnh hưởng nhất định đến quy trình khám và điều trị. Vào buổi sáng và những ngày đầu tuần, thời gian chờ khám và thực hiện cận lâm sàng có thể kéo dài. Với hóa trị – xạ trị, bệnh viện phải linh hoạt sắp xếp lịch, đôi khi phát sinh thêm thời gian chờ, song vẫn ưu tiên điều phối nhân lực để bảo đảm điều trị liên tục, đặc biệt với các trường hợp cần can thiệp sớm.

Nhiều bệnh nhân đề xuất thành phố mở rộng bệnh viện để đáp ứng nhu cầu của người bệnh

Trước mắt, bệnh viện tập trung tối ưu hóa quy trình khám bệnh, rút ngắn thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lịch điều trị, tăng cường tư vấn từ xa; đồng thời tăng cường nhân lực tại các khoa đông bệnh nhân.



Về lâu dài, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã phối hợp đề xuất dự án đầu tư xây mới khối điều trị nội trú 400 giường, song song với nâng cấp, cải tạo bệnh viện hiện trạng; bổ sung và đào tạo nhân lực, đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng (tiền thân là Bệnh viện Ung thư), được khởi công năm 2009 trên diện tích 15ha, tổng kinh phí 1.500 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa, ngân sách thành phố và Chính phủ, do ông Nguyễn Bá Thanh vận động thành lập. Bệnh viện chính thức hoạt động đầu năm 2013, phục vụ điều trị ung thư cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giúp người bệnh không phải ra Hà Nội hay TP HCM. Tháng 8-2015, TP Đà Nẵng thành lập Bệnh viện Ung bướu trên cơ cơ sở tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Ung thư, trở thành bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh. Hiện bệnh viện là chuyên khoa hạng I, có 650 giường kế hoạch, 960 giường thực kê, 29 khoa phòng và 601 cán bộ, y bác sĩ.





