Tìm ra loại thuốc đầu tiên chống được "RNA bất tử" của ung thư

Viết trên tạp chí khoa học Advanced Sciences, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Hebrew Jerusalem (Israel) cho biết họ đã tạo ra một loại thuốc mới dưới dạng phân tử nhỏ nhắm mục tiêu và phá vỡ "RNA bất tử" của ung thư.

RNA bất tử đó là TERRA, giúp duy trì các telomere - những "chiếc mũ" bảo vệ nhiễm sắc thể -từ đó hỗ trợ sự ổn định của tế bào.

Khi TERRA bị trục trặc do bệnh ung thư, nó có thể can thiệp vào quá trình lão hóa và phân chia tế bào, bảo vệ chính các tế bào bị bệnh và biến các tế bào này thành bất tử.

Tế bào ung thư - Ảnh: SCITECH DAILY

Một số loại ung thư hung hãn nhất như ung thư não và xương đã lợi dụng RNA TERRA để sống sót và phát triển, vượt qua sự "chết tế bào theo chương trình" (apoptosis), điều cũng có thể gián tiếp giúp chúng thoát khỏi tác dụng của các loại thuốc điều trị thông thường.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu đã chế tạo một phân tử nhỏ bằng công nghệ RIBOTAC, một công nghệ mới nhằm thiết kế các phân tử lai (chimera) mang sứ mệnh hủy diệt có chọn lọc một phân tử RNA cụ thể gây bệnh.

Phân tử thuốc mới có thể nhận dạng một hình dạng độc đáo của TERRA khi đã trở thành "cộng sự" của bệnh ung thư. Sau đó, thuốc này gọi một enzyme tế bào tự nhiên tên RNase L đến cắt RNA đó ra.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học có thể tiêu diệt TERRA một cách chính xác đến vậy. Phân tử này chỉ nhắm vào TERRA và không ảnh hưởng đến các RNA tương tự khác.

Khi thử nghiệm trên các dòng tế bào ung thư, bao gồm các dòng kháng trị, phương pháp mới tỏ ra rất hiệu quả.

Mặc dù vẫn cần thêm nhiều bước thí nghiệm, nhưng loại thuốc mới này được đánh giá là đầy hứa hẹn, có thể mở ra cánh cửa cho thế hệ liệu pháp điều trị ung thư mới dựa trên RNA, giải quyết nguyên nhân di truyền của bệnh thay vì chỉ kiểm soát các triệu chứng.