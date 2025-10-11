Bệnh viện lên tiếng về phản ánh của nhân viên bị cho thôi việc

Mới đây, bà Nguyễn Thị Đào (54 tuổi, ngụ TP HCM) gửi đơn cầu cứu đến Báo Người Lao Động về việc bị Công ty Bảo Quang và Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM cho thôi việc chỉ vì bị "chê" làm vệ sinh không sạch.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, nơi bà Nguyễn Thị Đào được phân công đến dọn dẹp vệ sinh

Theo bà Đào, bà làm việc tại Công ty Bảo Quang và được phân công đến Bệnh viện Tau Mũi Họng TP HCM làm tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh tại Khoa nhi. Tuy nhiên, đi làm được 7 ngày thì có người trong bệnh viện lên gặp trưởng khoa phản ánh bà làm vệ sinh không sạch và yêu cầu giám sát Công ty Bảo Quang cho bà nghỉ việc tại bệnh viện.

Sau đó, giám sát Công ty Bảo Quang thừa nhận khuyết điểm với bệnh viện và yêu cầu bà Đào trực tiếp xin lỗi người phản ánh để tiếp tục được làm việc.

"Tôi đã xin lỗi người phản ánh trong bệnh viện như yêu cầu. Nhưng đến sáng 8-9, tôi đến bệnh viện làm việc thì thấy mất cây lau nhà, hỏi giám sát bên Công ty Bảo Quang thì mới hay mình đã bị cho thôi việc. Tôi yêu cầu người này giải thích lý do thì chỉ nhận được câu trả lời "chuyện bé còn xé ra to" rồi bắt tôi ký vào biên bản nhưng tôi không ký" – bà Đào khẳng định.

Bà Đào cho rằng vì quá bức xúc do cho thôi việc không đúng quy định từ Công ty Bảo Quang nên bà đã làm đơn cầu cứu đến Báo Người Lao Động nhờ can thiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hải Đăng, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Tai Mũi Họng TP HCM, cho biết qua xác minh thì biết bà Đào mới được phía Công ty Bảo Quang phân công đến bệnh viện để dọn dẹp vệ sinh. Trong thời gian làm việc, bà Đào có thái độ không tốt với bệnh nhân và vệ sinh khu vực được giao chưa được sạch sẽ. Phía bệnh viện đã gặp giám sát Công ty Bảo Quang yêu cầu nhắc nhở về thái độ của bà Đào khi đến bệnh viện làm việc. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện nhận được thông tin bà Đào bị Công ty Bảo Quang cho thôi việc.

"Việc bà Đào bị cho thôi việc không liên quan đến bệnh viện vì chúng tôi chỉ ký hợp đồng với Công ty Bảo Quang. Tuy nhiên, khi biết chuyện, bệnh viện tìm cách liên hệ với bà Đào để chia sẻ nhưng bà không để lại số điện thoại và thông tin liên lạc. Chúng tôi sẽ liên hệ với bà Đào để chia sẻ những khó khăn đối với bà" – ông Đăng nói.