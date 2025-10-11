Hành động đẹp, xúc động tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Từ những ngày đầu còn tạm bợ, đến khi bệnh viện đầu tư khu vực phát cơm riêng, "Bếp yêu thương" thực sự trở thành "ngôi nhà chung" của những tấm lòng thiện nguyện. Hiện nay, bếp cung cấp gần 4.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày, chia thành 4 khung giờ cố định: 5 giờ sáng, 7 giờ 30, 13 giờ và 16 giờ, để phù hợp với lịch thăm nuôi.

Bếp yêu thương tại bệnh viện sẻ chia khó khăn với bệnh nhân

Từ thứ Hai đến thứ Bảy, "Bếp Yêu Thương" phát các suất cơm chay, riêng Chủ nhật có thêm món mặn do các mạnh thường quân hỗ trợ.

Từ thứ Hai đến thứ Bảy, "Bếp Yêu Thương" phát các suất cơm chay, riêng Chủ nhật có thêm món mặn do các mạnh thường quân hỗ trợ

Mỗi ca, "Bếp yêu thương" cung cấp hơn 800 suất ăn miễn phí, được vận chuyển từ các bếp nấu của các chi hội bằng xe chuyên dụng để đảm bảo món ăn luôn nóng hổi, sạch sẽ.

Theo anh Hồ Hoàng Vũ, Ủy viên Chi hội Bảo Hòa, phụ trách tổ phát cơm, cho biết an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu. "Các món chay tưởng đơn giản nhưng yêu cầu vệ sinh và bảo quản còn cao hơn món mặn. Chúng tôi phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt từ khâu sơ chế, vận chuyển đến phát cơm".

Trước khi phát, mỗi món ăn đều được lấy mẫu lưu 3 ngày nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dùng.

Trước khi phát, mỗi món ăn đều được lấy mẫu lưu 3 ngày nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dùng

"Nhờ có "Bếp yêu thương" mà tôi mới đủ sức chăm chồng" - cô Võ Thị Dung (70 tuổi, Đồng Tháp) xúc động khi nhận phần cơm dưới mái hiên bệnh viện. Suốt nhiều tháng túc trực chăm chồng sau ca mổ sỏi, cô xem mỗi suất cơm chay ở đây "quý như vàng" vì vừa ngon, đủ dinh dưỡng lại thay đổi món liên tục.

Các suất cơm được chuẩn bị chỉn chu, luôn nóng hổi và thơm ngon trước khi trao đến tay thân nhân bệnh nhân

Tại các khoa điều trị, phần lớn bệnh nhân cần ít nhất hai người thân túc trực, khiến chi phí sinh hoạt trở thành gánh nặng. Với mức chi phí sinh hoạt tại TP HCM, chỉ riêng tiền ăn uống mỗi ngày cũng là gánh nặng không nhỏ. Một phần cơm bình dân bên ngoài có giá 30.000 - 40.000 đồng, tính ra mỗi ngày người nhà phải chi gần 200.000 đồng cho ăn uống. Vì vậy, những suất cơm miễn phí tuy trị giá chưa đến vài chục nghìn nhưng giúp họ tiết kiệm đáng kể để dành cho thuốc men, viện phí.

Ông Nguyễn Hoàng Hiếu (57 tuổi, Đồng Tháp) chăm mẹ mới nhập viện chia sẻ: "Đồ chay mà ngon, canh mặn ngọt gì cũng có. Nhờ vậy tôi đỡ lo cơm nước, có thời gian chăm mẹ hơn, vừa vui vừa biết ơn".

Những tấm lòng thơm thảo tại bệnh viện

Phía sau những phần cơm là sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Chợ Rẫy và các chi hội, đơn vị tài trợ như Chi hội Từ thiện Bảo Hòa, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Nhơn Hòa, quán cơm Hạnh Dung cùng nhiều mạnh thường quân khác.

Cô Võ Thị Dung (bên phải) kể mỗi ngày hai mẹ con đều nhận cơm từ thiện để tiết kiệm chi phí chữa bệnh cho chồng

Do hạn chế về diện tích, khu bếp không nấu trực tiếp mà tiếp nhận suất ăn từ các chi hội đã được tập huấn an toàn thực phẩm, sau đó Phòng CTXH giám sát quy trình phát cơm, đồng thời triển khai quy định giảm rác thải nhựa, khuyến khích dùng hộp, muỗng tái sử dụng.

Kinh phí hoạt động đến từ đóng góp của mạnh thường quân và quỹ bệnh viện, được phân bổ minh bạch cho từng chi hội phụ trách. Ngoài cơm, các nhà hảo tâm còn gửi thêm nước uống, trái cây - góp phần lan tỏa tình người ngay giữa bệnh viện.

Người nhà bệnh nhân có mặt từ sớm, xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí

Các suất cơm được chuẩn bị chỉn chu, luôn nóng hổi và thơm ngon trước khi trao đến tay thân nhân bệnh nhân.

Bốn năm nay, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (46 tuổi, phường An Lạc) vẫn miệt mài phát cơm, dọn dẹp từng bữa.

"Thấy bà con từ khắp nơi, người thì ngồi xe lăn, người bồng con nhỏ đến nhận cơm, tôi chỉ mong có sức để giúp họ. Nhìn ai cũng có bữa ăn no là vui rồi" - chị Tú chia sẻ.

Mỗi tháng, có khoảng 20 - 25 tình nguyện viên từ các tỉnh miền Tây luân phiên lên phụ trách phần nấu. Riêng khâu phát cơm tại bệnh viện luôn có 4 - 5 người trong các chi hội túc trực. Dù vất vả, họ vẫn tuân thủ quy trình nghiêm ngặt: Vệ sinh khu vực, lưu mẫu thức ăn, phân phát đồ ăn và dọn dẹp cuối buổi.

Thức ăn được chuyên chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng CTXH Bệnh viện Chợ Rẫy, "Bếp yêu thương" không chỉ giúp người thân bệnh nhân có bữa ăn nóng và an toàn, mà còn là điểm hẹn của lòng nhân ái.

"Nhiều người từng nhận cơm ở đây, sau đó lại quay về tiếp sức cho người khác. Chương trình "Bếp yêu thương" mở cửa quanh năm, không nghỉ lễ, không nghỉ Tết - vì tình thương đâu có ngày nghỉ" - ông Hiển xúc động.