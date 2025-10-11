Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT có mất phí?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT có mất phí?

MAI CHI

(NLĐO)- Theo quy định hiện hành, cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia

Sáng 11-10, bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH TP HCM, thông tin theo quy định của Luật BHYT 2024, người tham gia có quyền đăng ký khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu tại cơ sở KCB cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Đồng thời, có quyền thay đổi cơ sở KCB BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10 hằng năm).

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT có mất phí? - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Đại diện BHXH TP cũng cho biết theo Điều 44 Luật BHYT năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế thì cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia. Đây là thủ tục hành chính được cơ quan BHXH thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu cá nhân hoặc tổ chức nào yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi KCB ban đầu là không đúng quy định. "Khi gặp phải trường hợp này, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi"- Bà Hằng đề nghị.

Cũng theo BHXH TP, hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT. Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, do vậy chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

BHXH TP HCM cũng sẽ liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.

Tin liên quan

Trường hợp nào được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa có thẻ BHYT?

Trường hợp nào được thanh toán chi phí khám chữa bệnh khi chưa có thẻ BHYT?

(NLĐO)- Khi khám chữa bệnh, người bệnh vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí theo đúng quyền lợi mức hưởng của thẻ BHYT

Những lưu ý quan trọng đối với thẻ BHYT học sinh, sinh viên

(NLĐO) -Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH TP HCM vừa ban hành hướng dẫn liên sở về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý

Thẻ BHYT bản điện tử bị lỗi, người tham gia BHYT khám chữa bệnh thế nào?

(NLĐO)- Khi thẻ BHYT bản điện tử bị lỗi, người bệnh cung cấp mã số thẻ BHYT để cơ sở KCB thực hiện tra cứu thông tin

khám chữa bệnh người lao động BHXH TP HCM BHYT thẻ BHYT đổi thẻ BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo