Đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT có mất phí?

Sáng 11-10, bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Giám đốc BHXH TP HCM, thông tin theo quy định của Luật BHYT 2024, người tham gia có quyền đăng ký khám chữa bệnh (KCB) BHYT ban đầu tại cơ sở KCB cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Đồng thời, có quyền thay đổi cơ sở KCB BHYT ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10 hằng năm).

Khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam. Đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Cán bộ BHXH TP HCM tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Đại diện BHXH TP cũng cho biết theo Điều 44 Luật BHYT năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 1-1-2025 của Bộ Y tế thì cơ quan BHXH thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ BHYT và không thu phí đối với người tham gia. Đây là thủ tục hành chính được cơ quan BHXH thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu cá nhân hoặc tổ chức nào yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi KCB ban đầu là không đúng quy định. "Khi gặp phải trường hợp này, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến BHXH cơ sở nơi cư trú hoặc qua đường dây nóng của BHXH Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi"- Bà Hằng đề nghị.

Cũng theo BHXH TP, hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT. Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, do vậy chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình hoặc BHXH tự nguyện.

BHXH TP HCM cũng sẽ liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.