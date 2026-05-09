Bệnh viện Thiện Hạnh nâng cao chất lượng sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho thai phụ

Chiều 8-5, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Gene Solutions Lab, đánh dấu bước tiến mới trong định hướng phát triển chuyên môn, đặc biệt ở các lĩnh vực sản phụ khoa, y học bào thai và xét nghiệm di truyền.

Đại diện lãnh đạo hai bên tại buổi lễ ký kết

Theo nội dung hợp tác, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai quy trình khám, tư vấn, xét nghiệm và hội chẩn chuyên sâu liên quan đến sàng lọc, chẩn đoán trước sinh cho thai phụ tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Điểm nhấn của chương trình là việc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiên phong triển khai kỹ thuật chọc ối phục vụ chẩn đoán trước sinh và tầm soát các bất thường di truyền.

Đây là kỹ thuật chuyên sâu giúp phát hiện sớm các bất thường nhiễm sắc thể, bệnh lý di truyền ở thai nhi, góp phần giúp thai phụ tại Tây Nguyên tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến đến các bệnh viện lớn.

Hai đơn vị triển khai các kỹ thuật xét nghiệm di truyền hiện đại, nâng cao năng lực chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe

Thông qua hợp tác với Gene Solutions Lab, bệnh viện sẽ triển khai thêm nhiều nhóm xét nghiệm công nghệ cao như sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT), chẩn đoán trước sinh bằng chọc ối hoặc sinh thiết gai nhau.

Bên cạnh đó, xét nghiệm gen hỗ trợ can thiệp bào thai, tầm soát bệnh lý di truyền và bệnh chuyển hóa ở trẻ em, tìm nguyên nhân di truyền gây vô sinh hiếm muộn, cùng các giải pháp tầm soát ung thư và bệnh mạn tính bằng công nghệ gen hiện đại.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết việc hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý di truyền, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật y học chính xác cho người dân Tây Nguyên.

Đây cũng là bước đi tiếp theo trong chiến lược đầu tư chuyên sâu, cập nhật công nghệ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của bệnh viện.