Bệnh viện thông minh: Người bệnh được lợi gì?

Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc 2026 với chủ đề "Bệnh viện thông minh - Lãnh đạo tiên phong" diễn ra ngày 23-5, tại Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói về ứng dụng AI trong bệnh viện thông minh

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trong bối cảnh AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây phát triển nhanh, ngành y Việt Nam buộc phải đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Theo bà Đào Hồng Lan, các nghị quyết lớn như Nghị quyết 57 và 72 đang tạo nền tảng chiến lược cho ngành y thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

"Đây không chỉ là yêu cầu hiện đại hóa mà còn là cơ hội tái cấu trúc toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiệu quả, công bằng và lấy người dân làm trung tâm" - Bộ trưởng nói.

Ngành y đang xây dựng 14 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", đồng thời đẩy mạnh bệnh án và sổ sức khỏe điện tử.

Đến nay, hơn 1.230 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, trên 40 triệu sổ sức khỏe điện tử được tạo lập; hơn 120.000 danh mục mã dùng chung đã được xây dựng.

Theo Bộ trưởng, bệnh viện thông minh không chỉ là nơi có nhiều phần mềm hay thiết bị hiện đại, mà là mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học, giúp giảm chờ đợi, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng điều trị.

Bộ Y tế nhấn mạnh người lãnh đạo bệnh viện trong giai đoạn mới không chỉ cần giỏi chuyên môn, mà còn phải có tư duy quản trị hiện đại, năng lực quản trị dữ liệu, khả năng dẫn dắt chuyển đổi và thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ.

Tại hội nghị, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc, cho biết y học thế giới đang thay đổi nhanh chưa từng có với sự hiện diện của AI, dữ liệu lớn, bệnh án điện tử, robot phẫu thuật, y học chính xác, gene trị liệu, tế bào gốc, ghép tạng và công nghệ in 3D.

Những công nghệ này không còn là tương lai xa mà đã đi vào từng khoa phòng, bàn mổ và quyết định chuyên môn, quản trị bệnh viện. "Bệnh viện thông minh không bắt đầu từ máy móc, mà từ người lãnh đạo, tư duy và mô hình quản trị thông minh"- PGS Đào Xuân Cơ nói.

Công nghệ số giúp nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai thao tác nhanh, giảm thủ tục

Theo PGS Đào Xuân Cơ, nếu người đứng đầu không thay đổi, bệnh viện sẽ không thay đổi; nếu thiếu quyết tâm, chuyển đổi số chỉ nằm trên giấy. Khi lãnh đạo không dám đổi mới, không dám chịu trách nhiệm, hệ thống khó tạo chuyển biến thực chất dù được đầu tư lớn.

Hội nghị năm nay gồm phiên toàn thể và 12 phiên chuyên đề, tập trung vào các xu hướng như bệnh viện thông minh, AI trong y tế, chuyển đổi số, quản lý chất lượng, điều dưỡng trong kỷ nguyên số, cấp cứu liên viện, công nghệ 3D, phẫu thuật robot, ghép tạng, gene trị liệu và y học chính xác.



