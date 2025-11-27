HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

BHXH TPHCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT

MAI CHI

(NLĐO) - Tính đến hết tháng 10-2025 vẫn còn một số trường chưa đạt được tỉ lệ tham gia BHYT cho sinh viên theo yêu cầu

Ngày 27-11, BHXH TPHCM đã công khai danh sách các trường cao đẳng, đại học có tỉ lệ sinh viên tham gia BHYT dưới 98%. Theo BHXH TP, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định học sinh, sinh viên (HS-SV) theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Thời gian qua, công tác triển khai BHYT HS-SV tại TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều trường duy trì 100% HS-SV tham gia BHYT trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường, đặc biệt ở khối cao đẳng, đại học, tỉ lệ tham gia BHYT còn thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của gia đình và bản thân HS-SV khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời chưa đáp ứng yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội.

BHXH TP HCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT - Ảnh 1.

HS-SV theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT

Chẳng hạn, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải có 699/2.653 sinh viên tham gia BHYT (đạt 26,35%); Trường Trung cấp Kinh tế - Du Lịch TPHCM có 97/198 em tham gia (đạt 48,99%); Trường Cao đẳng nghề Hoa Sen 94/183 em (đạt 51,37%); Trường Cao đẳng nghề Việt Mỹ 399/770 em (đạt 51,82%); Trường Trung cấp Tây Sài Gòn 22/43 em tham gia (đạt 53,66%)...

Nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe, góp phần an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, BHXH TPHCM công khai danh sách, đồng thời đề các cơ sở giáo dục đôn đốc sinh viên thực hiện nghiêm túc chính sách BHYT, hoàn thành chỉ tiêu 100% sinh viên tham gia BHYT, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

Danh sách các trường cao đẳng, đại học chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT theo yêu cầu do BHXH TPHCM công bố:
BHXH TP HCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT - Ảnh 2.

BHXH TP HCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT - Ảnh 3.

BHXH TP HCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT - Ảnh 4.

BHXH TP HCM công khai danh sách các trường chưa đạt tỉ lệ sinh viên đóng BHYT - Ảnh 5.

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH

(NLĐO) - Dự kiến mức chi hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho đối tượng này là 366 tỉ đồng/năm

Những lưu ý quan trọng đối với thẻ BHYT học sinh, sinh viên

(NLĐO) -Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH TP HCM vừa ban hành hướng dẫn liên sở về thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý

BHYT học sinh, sinh viên: Quyền lợi ngày càng được mở rộng

Quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên (HSSV) ngày càng được mở rộng, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao với thủ tục thuận tiện, tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao.

