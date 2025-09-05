Mức thu BHYT học sinh, sinh viên mới nhất ở TP HCM

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM và Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP HCM vừa ban hành hướng dẫn liên sở về công tác thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trong năm học 2025 - 2026 tại các trường học trên địa bàn.

Theo hướng dẫn này, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn TP HCM đều thuộc diện tham gia BHYT, trừ trường hợp đã tham gia theo nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT hoặc là du học sinh không được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

Từ năm học 2025-2026, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn TP HCM sẽ tham gia BHYT với mức đóng chỉ bằng 50%. Ảnh: Hoàng Triều

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên đã tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ phải chuyển sang nhóm BHYT học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục. Việc chuyển đổi này nhằm đảm bảo các em được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, đồng thời thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi quá trình tham gia.

Mức đóng và hỗ trợ 50% từ ngân sách từ ngày 1-7-2025, mức tham chiếu được xác định 2.340.000 đồng. Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên được tính bằng 4,5% mức tham chiếu, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50%.

Mức đóng BHYT cụ thể:

3 tháng: 315.900 đồng (học sinh, sinh viên đóng 157.950 đồng, ngân sách hỗ trợ 157.950 đồng).

6 tháng: 631.800 đồng (học sinh, sinh viên đóng 315.900 đồng, ngân sách hỗ trợ 315.900 đồng).

12 tháng: 1.263.600 đồng (học sinh, sinh viên đóng 631.800 đồng, ngân sách hỗ trợ 631.800 đồng).

Trường hợp Nhà nước điều chỉnh mức tham chiếu hoặc tỉ lệ đóng, cả học sinh, sinh viên lẫn ngân sách sẽ không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch đã phát sinh đối với thời gian còn lại.

Học sinh, sinh viên tham gia BHYT và đóng tiền tại cơ sở giáo dục nơi tham gia từ đầu năm học, khóa học.

Học sinh, sinh viên có thể đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng (khuyến khích tham gia 12 tháng để đảm bảo quyền lợi liên tục).

Nếu thẻ BHYT còn hạn sử dụng, học sinh, sinh viên có thể gia hạn 10 ngày trước khi thẻ hết hạn.

Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm đôn đốc, lập danh sách, thu tiền và chuyển nộp kèm hồ sơ cho cơ quan BHXH. Ngay khi tiếp nhận, cơ quan BHXH sẽ ghi nhận kịp thời quá trình tham gia để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.

Một số trường hợp đặc biệt cũng được lưu ý khi tham gia BHYT Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT hết hạn trong năm 2025 hoặc chưa từng tham gia trước đó, sẽ chỉ đóng cho những tháng còn lại đến 31-12-2025 (năm tài chính). Sau đó, các em sẽ tham gia tiếp cho cả năm 2026. Học sinh, sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo theo quy định phải tham gia BHYT tại địa phương (ngân sách hỗ trợ 70%). Nếu chưa tham gia tại địa phương có thể tham gia theo diện học sinh, sinh viên tại trường. Khi được cấp thẻ theo nhóm mới các em sẽ được hoàn trả theo quy định. Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT theo các nhóm khác (thân nhân công an, quân đội, cơ yếu; hộ nghèo, cận nghèo...) nếu thẻ hết hạn mà không tiếp tục tham gia theo nhóm cũ sẽ được tham gia ngay vào nhóm học sinh, sinh viên tại trường. Phụ huynh và học sinh có thể tra cứu thời hạn thẻ BHYT qua ứng dụng VssID hoặc website của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx







