BHXH TPHCM kiến nghị việc 7.649 người dân chưa được cấp thẻ BHYT

Chiều 18-6, BHXH TPHCM đã có Tờ trình gửi UBND TPHCM về việc đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ BHYT cho người dân hiện đang thường trú tại các xã, phường an toàn khu trên địa bàn thành phố.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, người dân thường trú tại các xã, phường an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Sau gần 6 tháng triển khai, công tác cấp thẻ BHYT cho người dân an toàn khu trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 17-6, có 18/19 xã, phường an toàn khu cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng an toàn khu.

Người cao tuổi TPHCM được khám bệnh miễn phí

Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa, hiện vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT chưa được UBND phường lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT. Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ trên tổng số 33.267 người thuộc diện hưởng chính sách, đạt 77,01%.

Theo BHXH TPHCM, việc chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp thẻ BHYT. Trong khi đó, cơ quan BHXH đã hoàn tất việc rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương trong thời hạn quy định.

Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của người dân, BHXH TPHCM đã báo cáo và kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo UBND phường Phú Thọ Hòa khẩn trương hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tham gia BHYT theo diện An toàn khu; đồng thời tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH và Công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ BHYT theo đúng quy định.

Liên quan đến trách nhiệm thực hiện chính sách, theo Quyết định số 366/QĐ-BHXH ngày 29-4-2026 của BHXH Việt Nam và Điều 49 Luật BHYT, trường hợp đơn vị có trách nhiệm chậm đóng hoặc chậm thực hiện thủ tục tham gia BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia thì phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng mà người dân đã tự chi trả trong thời gian chưa được cấp thẻ.

Chính sách BHYT đối với người dân an toàn khu là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những địa bàn có truyền thống cách mạng. Việc kịp thời cấp thẻ BHYT không chỉ bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.