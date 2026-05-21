Lao động

Thông tin mới nhất về mức đóng, hưởng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng

D.Thu

(NLĐO) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng kéo theo điều chỉnh mức đóng, hưởng BHXH, BHYT và nhiều khoản trợ cấp, quyền lợi của người tham gia.

BHXH Việt Nam ngày 21-5 đã có thông tin về việc điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới.

Mức đóng BHXH, BHYT sẽ được điều chỉnh theo lương cơ sở

Nhiều khoản đóng - hưởng BHXH, BHYT cùng tăng

Theo đó, từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng.

Việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mà còn là căn cứ để tính một số khoản đóng, mức hưởng trong chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15-5, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; theo đó, từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở được dùng để tính mức lương, phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT hộ gia đình của người thứ nhất bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. 

Khi lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng được điều chỉnh tương ứng.

Thành viên hộ gia đình

Mức đóng/tháng

Mức đóng/năm

Người thứ nhất

113.850 đồng

1.366.200 đồng

Người thứ hai

79.695 đồng

956.340 đồng

Người thứ ba

68.310 đồng

819.720 đồng

Người thứ tư

56.925 đồng

683.100 đồng

Từ người thứ năm trở đi

45.540 đồng

546.480 đồng

Đối với học sinh, sinh viên, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Trường hợp áp dụng mức hỗ trợ tối thiểu này, từ ngày 1-7-2026, học sinh, sinh viên tự đóng tối đa 56.925 đồng/tháng, tương ứng 683.100 đồng/năm. 

Trường hợp địa phương có chính sách hỗ trợ thêm thì số tiền thực tế học sinh, sinh viên phải đóng có thể thấp hơn

Trần tiền lương đóng BHXH tăng lên 50,6 triệu đồng/tháng

Theo Luật BHXH năm 2024, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc được xác định theo từng nhóm đối tượng, từng chế độ tiền lương.

Trong đó, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và mức trần bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở.

Theo đó, từ ngày 1-7, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Mức thấp nhất là 2.530.000 đồng/tháng;

- Mức cao nhất là 50.600.000 đồng/tháng.

Quy định này là cơ sở để xác định mức đóng BHXH bắt buộc, góp phần bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng và bền vững của chính sách BHXH.

Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng. Ảnh: Internet

Bên cạnh mức đóng, một số khoản trợ cấp BHXH được tính trên cơ sở mức tham chiếu cũng sẽ tăng từ ngày 1-7. Cụ thể, đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng theo quy định:

- Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở, tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng;

- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng;

- Trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Theo đó, mức trợ cấp tăng tương ứng từ 1.170.000 đồng/tháng lên 1.265.000 đồng/tháng và từ 1.638.000 đồng/tháng lên 1.771.000 đồng/tháng.

Người dân lưu ý cập nhật mức đóng mới

Theo BHXH Việt Nam, khi lương cơ sở tăng, một số khoản đóng BHXH, BHYT sẽ tăng tương ứng; đồng thời nhiều quyền lợi, mức hưởng và trợ cấp của người tham gia cũng được điều chỉnh.

Cơ quan này cho biết việc tham gia BHYT đầy đủ, liên tục giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, nhất là với bệnh nặng hoặc điều trị dài ngày. Trong khi đó, BHXH là nền tảng để người lao động có lương hưu, thẻ BHYT và các chế độ an sinh khi về già.

Người dân cần chủ động theo dõi thời hạn thẻ BHYT, cập nhật mức đóng mới và liên hệ cơ quan BHXH hoặc các kênh chính thức để được hướng dẫn, tránh tiếp nhận thông tin sai lệch.

Lương hưu sẽ được tính như thế nào theo Luật BHXH 2024?

(NLĐO) - Theo điều 66 Luật BHXH 2024, từ ngày 1-7-2025, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và có từ đủ 15 năm đóng BHXH trở lên sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng.

