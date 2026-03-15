Sức khỏe

Đi khám thai vào chủ nhật, có được BHXH chi trả ?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Khi lao động nữ nghỉ làm trong ngày làm việc để đi khám thai, thu nhập của ngày đó bị giảm, quỹ BHXH sẽ chi trả chế độ thai sản để hỗ trợ.

Chị Nguyễn Diệp Chi, nhân viên văn phòng một doanh nghiệp tại KCX Tân Thuận (TPHCM), hỏi chị đang mang thai tháng thứ năm và thường đi khám thai vào ngày chủ nhật. Như vậy, chị có được BHXH chi trả khi đi khám thai hay không?

Luật sư NGUYỄN HÙNG QUÂN (Đoàn Luật sư TPHCM) trả lời: Theo quy định tại điều 51 Luật BHXH số 41/2024, lao động nữ mang thai được nghỉ việc để đi khám thai tối đa 5 lần trong suốt thai kỳ song mỗi lần không quá 2 ngày và được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, thời gian nghỉ này chỉ tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần.

Khi lao động nữ nghỉ làm trong ngày làm việc để đi khám thai, thu nhập của ngày đó bị giảm, quỹ BHXH sẽ chi trả chế độ thai sản để hỗ trợ

Quy định này xuất phát từ nguyên tắc của quỹ BHXH là bù đắp hoặc thay thế một phần thu nhập cho người lao động khi họ phải nghỉ làm do ốm đau, tai nạn, thai sản…

Khi lao động nữ nghỉ làm trong ngày làm việc để đi khám thai, thu nhập của ngày đó bị giảm, do đó quỹ BHXH sẽ chi trả chế độ thai sản để hỗ trợ.

Ngược lại, nếu người lao động đi khám thai vào chủ nhật hoặc ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của cơ quan, đơn vị, khi họ không bị mất thu nhập thì BHXH sẽ không chi trả chế độ thai sản cho ngày khám thai đó. Nói cách khác, chế độ thai sản khi đi khám thai chỉ áp dụng đối với những ngày nghỉ trùng với ngày làm việc của người lao động.

Đến hết tháng 2-2026, số người tham gia BHXH đạt khoảng 21,56 triệu người. Trong đó, số người tham gia bắt buộc đạt khoảng 19,05 triệu người

