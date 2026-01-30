HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ đưa "thợ săn hạt nhân" tái xuất

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Tờ báo Anh Metro hôm 30-1 đưa tin về những đồn đoán xoay quanh một chuyên cơ do chính phủ Iran quản lý bất ngờ xuất hiện trên lãnh thổ Nga.

Dữ liệu từ Flightradar24 (dịch vụ trực tuyến hiển thị thông tin chuyến bay theo thời gian thực trên bản đồ, do Thụy Điển vận hành) ghi nhận một máy bay Airbus A321 rời khỏi Tehran lúc 9 giờ 30 phút, tối 29-1 (giờ địa phương).

Chuyến bay mang số hiệu IRAN07, thuộc hãng hàng không Meraj Airlines của chính phủ Iran.

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ cho "thợ săn hạt nhân" tái xuất - Ảnh 1.

Máy bay "VIP" rời Iran rồi tiến vào không phận Nga vài giờ sau đó. Ảnh: Flightradar24

Đáng lưu ý, đây là một trong những chuyến bay cuối cùng cất cánh từ phi trường Tehran khi bầu không khí quân sự bắt đầu bao trùm thủ đô Iran.

Trước khi đáp xuống Sân bay Quốc tế Vnukovo tại thủ đô Moscow của Nga, chuyến bay IRAN07 băng qua không phận Azerbaijan.

Có sức chứa 239 hành khách, máy bay Airbus A321 thường được trưng dụng cho những chặng bay ngắn hoặc trung bình.

Vì vậy, lộ trình cùng thời điểm chuyến bay IRAN07 nhanh chóng lọt vào tầm ngắm "thám tử mạng" khắp thế giới với rất nhiều đồn đoán.

Hiện danh sách hành khách trên chuyên cơ "VIP" đáp xuống thủ đô Moscow vẫn là một ẩn số.

Bí ẩn chuyên cơ "VIP" Iran hạ cánh ở Nga, Mỹ cho "thợ săn hạt nhân" tái xuất - Ảnh 2.

Không quân Mỹ sử dụng máy bay WC-135R Constant Phoenix truy tìm vết tích hạt phóng xạ trong khí quyển. Ảnh: Flickr

Từ đó, dư luận liên tưởng ngay đến sự kiện chấn động tháng 12-2024, khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng gia đình sang Nga tị nạn giữa lúc lực lượng nổi dậy trong nước nắm quyền.

Trước đây, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cũng chọn Nga làm nơi cư trú sau khi mất quyền lãnh đạo đất nước.

Nhiều ý kiến thắc mắc liệu chuyến bay IRAN07 đơn thuần là một cuộc tiếp xúc ngoại giao hay đó dấu hiệu một thay đổi lớn tại Trung Đông?

Những thông tin nêu trên lan truyền mạnh mẽ giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đưa ra cảnh báo cứng rắn về hành động quân sự nếu Iran không chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân, đồng thời ngừng trấn áp người biểu tình.

Tối 29-1, ông Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Rất nhiều tàu chiến lớn và hùng mạnh đang hướng về Iran".

Tổng thống Mỹ khẳng định đó là một hạm đội khổng lồ, quy mô lớn hơn chiến dịch tại Venezuela.

Dù bày tỏ mong muốn không sử dụng vũ lực nhưng Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hành động vì mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia.

Tuy nhiên, ông Donald Trump lại lấp lửng nhắc đến kế hoạch đàm phán với Tehran bên cạnh những lời đe dọa đanh thép.

Đáp trả, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi khẳng định quân đội nước này đã "đặt ngón tay lên cò súng", sẵn sàng phản công mạnh mẽ.

Giữa lúc này, theo tờ Independent, một máy bay có chức năng phát hiện phóng xạ thuộc biên chế Không quân Mỹ bất ngờ hạ cánh xuống lãnh thổ Anh.

Cụ thể, chiếc WC-135R Constant Phoenix vừa đáp xuống căn cứ không quân Mildenhall ở miền Đông nước Anh.

Với biệt danh "thợ săn hạt nhân", đây là loại máy bay chuyên dụng vào việc truy vết hạt phóng xạ trong khí quyển.

WC-135R Constant Phoenix từng xuất hiện tại Trung Đông năm 2025, chỉ vài ngày trước khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân Iran.

Giới quan sát nhận định việc "thợ săn hạt nhân" tái xuất cho thấy Mỹ đang chuẩn bị đối phó mọi kịch bản xấu nhất, dù nhiều nguồn tin quốc phòng tiết lộ hành động quân sự chưa hẳn sẽ diễn ra ngay lập tức.

Iran Không quân Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump vũ khí hạt nhân
