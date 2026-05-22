Thời sự

Bí ẩn nhà xe “bỏ rơi” hàng chục hành khách trong đêm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Liên quan đến vụ hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định công ty này không đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

Ngày 22-5, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Sở Xây dựng TPHCM về việc phối hợp xác minh nhà xe "bỏ rơi" hành khách theo phản ánh của Báo Người Lao Động.

Bí ẩn nhà xe bỏ rơi hành khách trong đêm tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Địa chỉ số 22 Dã Tượng nơi được quảng cáo là văn phòng chính của Công ty Lux Express T.P.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk nhận được công văn của Sở Xây dựng TPHCM về việc phối hợp xử lý vi phạm theo nội dung phản ánh trên Báo Người Lao Động điện tử ngày 25-4.

Qua kiểm tra, rà soát và truy cập trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết chưa cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với Công ty Lux Express T.P. tại địa chỉ số 22 đường Dã Tượng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Còn theo công văn của Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, đến thời điểm hiện nay, không có Công ty Lux Express T.P. nào đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh và tại địa chỉ số 22 đường Dã Tượng không có đơn vị nào đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách không tiếp tục chở khách từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Qua xác minh, hành khách đặt vé và thanh toán qua ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P. Đơn vị này thuê xe ngoài để vận chuyển và hẹn thanh toán chi phí tại điểm dừng nghỉ ở Bình Phước. Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế không nhận được tiền, đồng thời không liên lạc được với chủ nhà xe nên từ chối chạy tiếp.

Sau nhiều giờ làm việc với cơ quan chức năng, để tiếp tục hành trình, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, ngoài hành khách trên 2 chuyến xe trên, nhiều hành khách khác cũng phản ánh bị nhà xe hủy chuyến nhưng chưa hoàn trả tiền.

Sau khi xảy ra vụ việc, nơi được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. ở số 22 đường Dã Tượng bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu.

Sáng 22-5, nhiều hành khách chuyển tiền vé trực tiếp cho nhà xe cho biết vẫn chưa được hoàn lại tiền sau khi nhà xe tự ý hủy chuyến.

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ nhà xe "bỏ rơi" hàng chục hành khách giữa đêm

(NLĐO) – Cơ quan chức năng TPHCM và tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc làm rõ thông tin hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" giữa đêm theo phản ánh của Báo Người Lao Động

Vụ nhà xe "bỏ rơi" hành khách: Thêm nhiều người tố bị hủy chuyến nhưng chưa hoàn tiền

(NLĐO) - Sau khi thông báo hủy chuyến, cam kết hoàn tiền trong 5 đến 7 ngày, nhiều hành khách cho biết đến nay vẫn chưa nhận lại tiền từ nhà xe Lux Express T.P.

Hy hữu: Hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" giữa đường, buộc phải đóng thêm tiền

(NLĐO) - Hàng chục hành khách từ TP HCM về Tây Nguyên bị "bỏ rơi" trong đêm, buộc phải đóng thêm tiền để tiếp tục hành trình khiến nhiều người bức xúc.

