Công an TP HCM kết luận vụ tham ô tại Chung cư Miếu Nổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TP HCM kết luận vụ tham ô tại Chung cư Miếu Nổi

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tham ô xảy ra tại Chung cư Miếu Nổi với sự tham gia của 7 người

Ngày 5-11, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Phạm Phương (SN 1971), ông Đinh Việt Cường (SN 1974) cùng về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án, ông Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội "tham ô tài sản".

Công an TP HCM kết luận vụ tham ô tại Chung cư Miếu Nối - Ảnh 1.

Công an TP HCM đọc lệnh khởi tố ông Phạm Phương

Bên cạnh đó, bà Tôn Ngọc Bạch (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Đào (SN 1967) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Phạm Phương là Trưởng ban quản trị Chung cư Miếu Nổi còn ông Cường, bà Đào là phó ban, bà Bạch là thành viên.

Những người này không chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, mà tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục chung cư, gây thất thoát của cư dân số tiền lớn.

Cụ thể: Ông Phương bàn với ông Đại lắp 2 thang máy cho tòa nhà lô B và 2 thang máy lô C với giá rẻ nhưng nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền nâng giá.

Mỗi thang máy chỉ mua 3 linh kiện chính gồm máy kéo, tủ điện, cáp tải của hãng nước ngoài. Các linh kiện còn lại thì sẽ mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công. Theo kết luận điều tra bổ sung, nhóm ông Phương đã có hành vi tham ô tài sản 960 triệu đồng.


Tin liên quan

Công an TP HCM triệt phá băng trộm xe máy chuyên nghiệp

Công an TP HCM triệt phá băng trộm xe máy chuyên nghiệp

(NLĐO) - Một băng tội phạm chuyên nghiệp vừa bị Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM triệt phá, bắt 6 người.

Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM thông tin sai phạm của 2 thuyền trưởng

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra sai phạm của 2 thuyền trưởng là 2 anh em ruột

CLIP: Công an TP HCM khám xét nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phối hợp với VKSND TP HCM khám xét nơi ở là căn biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh ở phường An Khánh, TP HCM

Công an TP HCM tham ô Miếu Nổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo