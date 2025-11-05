Công an TP HCM kết luận vụ tham ô tại Chung cư Miếu Nổi

Ngày 5-11, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Phạm Phương (SN 1971), ông Đinh Việt Cường (SN 1974) cùng về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án, ông Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác bị đề nghị truy tố tội "tham ô tài sản".

Công an TP HCM đọc lệnh khởi tố ông Phạm Phương

Bên cạnh đó, bà Tôn Ngọc Bạch (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Đào (SN 1967) bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Phạm Phương là Trưởng ban quản trị Chung cư Miếu Nổi còn ông Cường, bà Đào là phó ban, bà Bạch là thành viên.

Những người này không chấp hành các quy định pháp luật liên quan trong việc quản lý chung cư, không thuê đơn vị quản lý vận hành có chuyên môn, mà tự quản lý, tự sửa chữa, lắp đặt các hạng mục chung cư, gây thất thoát của cư dân số tiền lớn.

Cụ thể: Ông Phương bàn với ông Đại lắp 2 thang máy cho tòa nhà lô B và 2 thang máy lô C với giá rẻ nhưng nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền nâng giá.

Mỗi thang máy chỉ mua 3 linh kiện chính gồm máy kéo, tủ điện, cáp tải của hãng nước ngoài. Các linh kiện còn lại thì sẽ mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công. Theo kết luận điều tra bổ sung, nhóm ông Phương đã có hành vi tham ô tài sản 960 triệu đồng.



