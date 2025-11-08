Khởi tố người đàn ông tham ô tài sản công ty

Tin từ Công an tỉnh Ninh Bình ngày 8-11 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Khánh Tùng (SN 1985; ngụ phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Tham ô tài sản".

Lương Khánh Tùng đã bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội "Tham ô tài sản". Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Lương Khánh Tùng, với vai trò được giao là thực hiện việc quản lý, giám sát, đôn đốc, thu tiền của nhân viên và khách hàng cho Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Bắc Ninh (có địa chỉ trụ sở chính tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) sau đó nộp vào tài khoản của công ty.

Tuy nhiên, trong một số ngày của tháng 5-2025, Lương Khánh Tùng đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng mà không chuyển vào tài khoản của công ty theo quy định. Số tiền chiếm đoạt này, Tùng chi tiêu, sử dụng cho mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ.