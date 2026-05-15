HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị cáo Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm bị đề nghị án tử hình

Tr.Đức

(NLĐO)- Viện kiểm sát đề nghị tử hình Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, liên quan vụ nổ súng làm cán bộ công hy sinh.

Sáng 15-5, phiên tòa xét xử sơ thẩm Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm với nhiều nhóm tội danh bước sang ngày làm việc thứ ba.

Bùi Đình Khánh và đồng phạm bị đề nghị án tử hình trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà

Trước phần tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo vị đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh, 17/19 bị cáo đã nhận tội, riêng Ngô Văn Tuyên và Vũ Hồng Sơn không nhận tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ vụ án cùng lời khai của các bị cáo khác, cho thấy đủ cơ sở xác định hai bị cáo này phạm tội đúng như cáo trạng truy tố.

TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17-4-2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6 kg do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bán.

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Bị cáo Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, 1 khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21 giờ ngày 17-4-2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến thượng úy công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Chưa dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8 kg để bán. Hải còn bị cáo buộc bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2-2025.

Bùi Đình Khánh và đồng phạm bị đề nghị án tử hình trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 3.

Đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội đối với các bị cáo

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn được xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu súng AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, gồm hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.

Từ các căn cứ trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đình Khánh tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9-10 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4-5 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng bị đề nghị tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Quang Sơn bị đề nghị tù chung thân về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bùi Đình Khánh và đồng phạm bị đề nghị án tử hình trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 4.

Bị cáo Bùi Đình Khánh

Hoàng Văn Đông bị đề nghị 20 năm tù về tội Giết người; tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 2-3 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Thị Phương bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8-9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị đề nghị tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đinh Văn Thiết bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 18-24 tháng tù về tội Che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt từ 21 năm 6 tháng đến 22 năm tù.

Nguyễn Quang Tư bị đề nghị 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hữu Tráng bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt từ 14 đến 16 năm tù.

Bùi Xuân Hiến và Ngô Thị Thơ cùng bị đề nghị 24-30 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Thị Hiền và Lò Văn Minh cùng bị đề nghị 15-18 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng, về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hạnh bị đề nghị 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30-36 tháng về tội Che giấu tội phạm.

Vũ Hồng Sơn bị đề nghị 18-24 tháng tù về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi nghe xong mức án đề nghị của VKS, nhiều người thân của bị cáo ngồi hàng ghế dưới rơi nước mắt. Một phụ nữ lớn tuổi đã khóc lớn: "Thế là mất trắng rồi" rồi nằm vật xuống sàn phòng xử án. Các chiến sĩ công an phải dìu người này ra ngoài.

Phiên tòa sáng nay tiếp tục phần tranh tụng, sau đó Hội đồng xét xử sẽ nghị án và tuyên án.

"Đừng đánh đổi tuổi trẻ và tương lai bằng tội lỗi"
Bùi Đình Khánh và đồng phạm bị đề nghị án tử hình trong vụ án ma túy 2026 - Ảnh 5.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa xét xử vụ Bùi Đình Khánh: “Đừng đánh đổi tuổi trẻ và tương lai bằng tội lỗi”

Trao đổi bên lề phiên toà, Thẩm phán Nguyễn Nhật Duật, Phó Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tọa phiên tòa cho biết: "Vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bạn trẻ hiện nay. Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh, coi thường pháp luật và đánh đổi tương lai bằng con đường phạm tội là vô cùng đắt. Vừa phải đón nhận sự trừng phạt của pháp luật, vừa đánh mất cơ hội học tập, nghề nghiệp và để lại những vết sẹo tâm lý kéo dài suốt cuộc đời...

Do vậy, đừng bao giờ đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ và tương lai phía trước vì những nhận thức, hành vi lệch chuẩn, giây phút bốc đồng hoặc tâm lý muốn thể hiện không đúng cách".

Tin liên quan

[Motion graphic] - Hành trình lẩn trốn của Bùi Đình Khánh với sự giúp sức của bạn gái

[Motion graphic] - Hành trình lẩn trốn của Bùi Đình Khánh với sự giúp sức của bạn gái

(NLĐO) - Sau khi nổ súng chống trả lực lượng công an khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh, Bùi Đình Khánh liên tục thay đổi địa điểm lẩn trốn.

Hai cô gái giúp "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh bỏ trốn là ai?

(NLĐO)- Triệu Nguyễn Hoài Thương cùng bạn là Triệu Thị Hiền bị cáo buộc giúp sức cho Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi Khánh nổ súng bắn thượng uý Công an hy sinh.

Chi tiết lời khai của Bùi Đình Khánh về hành vi nổ súng AK chống trả khiến sĩ quan công an hy sinh

(NLĐO) - Bùi Đình Khánh khai chuẩn bị súng AK, lựu đạn khi đi giao dịch 16 bánh heroin và nổ súng khi thấy đồng bọn bị khống chế.

nổ súng án tử hình Bùi Đình Khánh thượng uý Nguyễn Đăng Khải hy sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo