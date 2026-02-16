HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Trùm" lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về xin ra đầu thú

Tr.Đức

(NLĐO)- Quá trình điều tra xác định, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Tiến đang ẩn náu, điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia

Ngày 16-2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã vận động thành công một đối tượng truy nã lừa đảo xuyên quốc gia đang lẩn trốn tại Campuchia trở về Việt Nam đầu thú.

Nguyễn Đức Tiến đầu thú sau thời gian lẩn trốn vì lừa đảo xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Tiến tại cơ quan công an

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" phát hiện ngày 16-1-2025 tại tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại đường Xuân Đỉnh, TDP 3, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) đang ẩn náu điều hành hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Nguyễn Đức Tiến thuê nhiều người tại Việt Nam có nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học để chuyển tiền theo yêu cầu không kể ngày đêm. Nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số tiền giao dịch lên đến 256 tỉ đồng chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước. Ngày 5-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tr,a Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Tiến.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng cũng thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tích cực phối hợp với gia đình, người thân và các lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương khoan hồng đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải tự giác ra đầu thú. 

Ngày 26-1, Nguyễn Đức Tiến nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân đã chủ động từ Campuchia trở về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tin liên quan

Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia

Xét xử đường dây rửa tiền hàng nghìn tỉ đồng: Đường đi của tiền bẩn xuyên quốc gia

(NLĐO) - Đường đi của dòng “tiền bẩn" được bóc tách như mê cung chằng chịt.

Bắt "trùm" lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hơn 1.000 người

(NLĐO)- Từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu

(NLĐO) - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an nhiều địa phương bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

lừa đảo đầu thú xuyên quốc gia "trùm" lừa đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo