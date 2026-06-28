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Pháp luật

Bị đánh chết khi đến nhà người khác đe dọa, cầm dao gõ vào cửa

Như Quỳnh

(NLĐO) Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông bị đánh chết khi cầm dao đến nhà người khác đe dọa, gõ vào cửa.

Ngày 28-6, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ Tẩn Chỉn Tịnh (SN 1990) để điều tra về một vụ án mạng liên quan tới tranh chấp đất đai.

Bị đánh chết khi cầm dao đến nhà người khác đe dọa, gõ vào cửa - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Công an cung cấp 

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 26-6, tại bản Mồ Sì San, xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai, Tẩn Chỉn Páo (SN 1983) đã mang theo một con dao đến nhà Tẩn Chỉn Tịnh (SN 1990) để giải quyết mâu thuẫn.

Tới nơi, Páo đứng ngoài cửa nhà lớn tiếng đe dọa và cầm dao gõ vào cửa. Khi Tịnh mở cửa bước ra, hai bên xảy ra xô xát. Trong quá trình giằng co, Tịnh dùng chiếc cào lúa (bằng sắt) để đánh trả khiến Páo bị thương.

Sau đó, Páo bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi thấy Páo không quay lại, Tịnh cùng người thân đi tìm thì phát hiện Páo đang gục tại khu vực nương ngô cách nhà khoảng 30 mét. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Páo đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Tẩn Chỉn Tịnh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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