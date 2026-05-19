Khởi tố 3 thanh niên đánh chết người tại phòng trọ lúc rạng sáng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi giết người sau vụ án đánh chết thanh niên 17 tuổi tại Gia Lai từng gây xôn xao dư luận.

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc) về hành vi giết người.

Ba người trên được xác định đã ra tay đánh thiếu niên 17 tuổi tử vong tại nhà trọ trên địa bàn phường Diên Hồng vào rạng sáng 12-5, gây xôn xao dư luận.

Khởi tố 3 thanh niên đánh chết người tại phòng trọ lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Ba thanh niên đánh chết người vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Theo điều tra ban đầu, em B.M.S. (SN 2009, trú xã Ia Grai) và 3 thanh niên trên có mâu thuẫn từ trước, 2 bên nhắn tin thách thức nhau trên mạng xã hội.

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-5, B.M.S lái xe máy chở theo 2 người bạn đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc phường Diên Hồng) để tìm bạn. Đúng lúc này, Bảo, Đức và Quân đang có mặt tại đây.

Thấy B.M.S vừa tới, cả 3 đã lao vào đánh tới tấp khiến S. gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, Dương Gia Bảo, Nguyễn Tất Đức và Hoàng Đỗ Mạnh Quân bị triệu tập về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

