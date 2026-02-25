Bi kịch đâm dao ở Mỹ vì mâu thuẫn mẹ con

Giới chức địa phương cho biết cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông bị nghi đâm chết bốn người hôm 24-2.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo có một người đàn ông đang vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Khi cảnh sát đang trên đường đến hiện trường thì nhận được thông tin người đàn ông này đang dùng dao đâm người bên ngoài một căn nhà.

Các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đâm dao ở hạt Pierce – Mỹ. Ảnh: FOX 13 Seattle

Một cảnh sát sau đó đã có mặt và nổ súng bắn chết nghi phạm. Có tổng cộng 4 người thiệt mạng tại chỗ, trong đó có nghi phạm. Một nạn nhân thứ năm được đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng cũng không qua khỏi.

Nhà chức trách địa phương chưa công bố danh tính của những người thiệt mạng. Thông tin chi tiết về những gì dẫn đến vụ đâm dao vẫn chưa được công bố.

Theo tờ Seattle Times, một phụ nữ 52 tuổi và nghi phạm nói trên là con trai 32 tuổi của bà được ghi nhận là cư dân tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hai người sống ở đó cho đến tháng 5 năm ngoái. Khi đó, tòa án ra lệnh cho người con trai phải rời khỏi nhà và tránh xa mẹ mình trong một năm.

Lệnh bảo vệ được ban hành vào ngày 2-5 năm ngoái và có hiệu lực đến ngày 24-2.

Lý do được đưa ra là người con trai mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần và người mẹ lo sợ cho sự an toàn của mình.

Người con trai bị cấm sở hữu vũ khí và được lệnh phải tuân theo kế hoạch điều trị mà anh ta nhận được tại Trung tâm Y tế St. Joseph ở Tacoma.

Trong một hồ sơ tòa án tháng 12-2020, người phụ nữ cho biết con trai bà đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và đã đe dọa con gái bà bằng dao trong nhà.