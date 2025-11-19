HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Bi kịch "tỉ phú" đền bù

Tuân Phạm

Trong vài thập kỷ trở lại đây, quá trình đô thị hóa đã diễn ra mạnh mẽ với tốc độ xây dựng, quy mô mở rộng nhanh chóng tại hầu hết các đô thị trên cả nước.

Không chỉ riêng các thành phố trực thuộc Trung ương như TP Hà Nội, TP HCM, TP Hải Phòng hay TP Đà Nẵng, làn sóng này còn lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều địa phương khác. Diện mạo làng quê ngày càng thay đổi, mang vóc dáng của nhịp sống hiện đại với những công trình cao tầng và điều kiện sống tiện nghi.

Thực tế cho thấy, tại bất kỳ vùng ven nào có sự "phủ sóng" của đô thị hóa, bộ mặt hạ tầng và đời sống kinh tế của người dân đều có sự chuyển biến rõ rệt. Đất nông nghiệp dần nhường chỗ cho các khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư mới. Người nông dân, từ vị thế canh tác trên ruộng đồng, nghiễm nhiên trở thành công dân đô thị. Việc thu hồi đất mang lại cho họ những khoản tiền đền bù rất lớn, có khi lên đến hàng tỉ đồng - con số mà cả đời làm nông họ chưa từng dám mơ tới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân đã biết trích một phần để học nghề, chuyển đổi sinh kế hoặc gửi tiết kiệm ngân hàng để bảo đảm cuộc sống ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng biết sử dụng đồng tiền đền bù một cách thông minh. Một thực trạng đáng buồn là đại đa số cư dân vùng đô thị hóa, khi bỗng chốc có trong tay số tiền lớn, đã sa đà vào tâm lý hưởng thụ thay vì tính kế sinh nhai bền vững. Nhiều người quan niệm rằng sau bao năm nghèo khó, nay có tiền phải tiêu xài thoải mái trước mắt. Chính suy nghĩ này dẫn đến việc chia chác tiền bạc cho con cái, mua sắm xe cộ và các vật dụng đắt tiền ngay khi nhận tiền đền bù.

Ông bà xưa có câu "miệng ăn núi lở", dù có bạc tỉ nhưng thiếu phương án đầu tư sinh lời thì tài sản cũng nhanh chóng tiêu tan. Thực tế ghi nhận nhiều trường hợp chỉ sau một thời gian ngắn nhận đền bù, số tiền tỉ đã "bốc hơi" vào tiêu sản. Khi tiền cạn, các thành viên trong gia đình mới giật mình lo cho tương lai thì đã muộn. Thiếu vốn, thiếu kỹ năng nghề nghiệp, họ buộc phải quay lại làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày. Giá như những gia đình này biết tằn tiện và định hướng kinh tế ngay từ đầu, họ đã không rơi vào cảnh phá sản, thậm chí bần hàn hơn cả thời kỳ làm nông dân.

Bên cạnh nỗi lo kinh tế, một hệ lụy đau lòng khác đang âm ỉ tại các vùng đô thị hóa là sự tha hóa của một bộ phận giới trẻ. Khi gia đình có tiền đền bù, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng nuông chiều con cái vô điều kiện, đáp ứng mọi yêu cầu từ xe máy, điện thoại đắt tiền đến những khoản tiêu xài không kiểm soát. Được sống trong môi trường sung túc quá dễ dàng, giới trẻ thường sinh tâm lý lười lao động, lười học và chỉ chú trọng hưởng thụ.

Hậu quả nhãn tiền là tỉ lệ thanh thiếu niên tại các khu vực này sa vào tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy ngày càng gia tăng. Khi gia đình không còn khả năng chu cấp cho thói quen tiêu xài hoang phí, nhiều thanh niên đã trượt dài vào con đường trộm cướp, lừa đảo và vướng vào vòng lao lý. Đây là cái giá rất đắt phải trả cho sự buông lỏng quản lý và định hướng sai lầm của gia đình.

Đô thị hóa là quy luật tất yếu mang lại sự thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn và nâng cao dân trí. Tuy nhiên, mặt trái của nó cũng đặt ra nhiều thách thức về an sinh xã hội và giáo dục con người. Dù hoàn cảnh kinh tế thay đổi thế nào, vai trò giáo dục của gia đình vẫn là yếu tố quyết định. Các bậc phụ huynh cần là trụ cột vững chắc, không nên dùng tiền bạc để nuông chiều những đòi hỏi vô lý của con cái. Chỉ khi có sự quản lý chặt chẽ, giáo dục nghiêm khắc về giá trị đồng tiền và sức lao động, chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch xã hội, giúp thế hệ trẻ đứng vững trước những tác động đa chiều của làn sóng đô thị hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo