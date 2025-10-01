HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bi kịch từ khe nước xiết ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Sau 4 ngày ròng rã ngóng tin con trong mưa lũ, gia đình nhận tin đau đớn khi thi thể nam sinh được tìm thấy cách nơi gặp nạn chỉ vài chục bước chân.

Nỗi đau gia đình nam sinh 16 tuổi bị lũ cuốn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Thi thể nam sinh 16 tuổi được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 15 mét

Ngày 1-10, UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị - cho biết sau 4 ngày mất tích, thi thể em Trương Thanh Đ. (16 tuổi) - đang là học sinh THPT trú tại thôn 2 Yên Thọ (trước đây là xã Tân Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã được tìm thấy.

Chiều 26-9, nam sinh cùng mẹ dắt trâu lên vùng cao tránh lũ. Khi 2 mẹ con đi qua khe Mụ Dì trên địa bàn xã Tân Hóa (cũ), Đ. không may bị dòng nước chảy xiết, cuốn mất tích.

Suốt nhiều ngày qua, lực lượng chức năng xã Kim Phú và người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong tiết trời mưa lớn. Đến khoảng 19 giờ 30 tối hôm qua (30-9), thi thể em Trương Thanh Đ. đã được tìm thấy.

Nạn nhân được phát hiện mắc kẹt trong bụi tre, cách vị trí gặp nạn khoảng 15 mét. Trước đó, khu vực này đã được rà soát nhiều lần, song do nước chưa rút nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Thi thể em Đ. đã được bàn giao để lo hậu sự theo phong tục địa phương. Khi thi thể con được đưa về, gia đình bật khóc, nỗi đau lặng lẽ bao trùm cả xóm nhỏ.

Theo UBND xã Kim Phú, mưa lũ qua địa bàn này thường tạo dòng chảy mạnh ở các khe suối, ngầm tràn, tiềm ẩn nguy cơ cuốn trôi người và gia súc. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, cần hạn chế đi lại qua khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.

Phát hiện 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Phát hiện 2 thi thể nghi là nạn nhân vụ 9 ngư dân mất tích ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sáng nay, người dân phát hiện 2 thi thể trôi dạt tại bờ biển Quảng Trị, nghi là 2 trong số 9 ngư dân trên tàu TP HCM mất tích trong bão số 10 Bualoi

Khẩn trương trục vớt tàu cá có 9 ngư dân mất tích sau bão số 10 ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tàu cá bị sóng đánh lật úp, trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị sau bão số 10. Các lực lượng cứu hộ gấp rút trục vớt để tìm kiếm ngư dân mắc kẹt

Bão số 10 tàn phá Quảng Trị: 12 người mất tích, gần 400 nhà tốc mái hư hỏng

(NLĐO) - Bão số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng tại Quảng Trị, làm 12 người mất tích và gần 400 nhà hư hỏng. Giao thông và nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề.

