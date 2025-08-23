HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Bị lộ thông tin nhạy cảm vì dùng Grok của Elon Musk

Xuân Mai

(NLĐO) - Công ty xAI của tỉ phú Elon Musk đã công bố bản ghi các cuộc trò chuyện của hàng trăm ngàn người dùng với chatbot Grok.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp không có sự đồng ý hay thông báo trước cho người dùng.

Mỗi khi người dùng Grok nhấn nút "chia sẻ" một cuộc trò chuyện với chatbot, một liên kết riêng được tạo ra, cho phép họ chia sẻ cuộc trò chuyện qua email, tin nhắn hoặc các phương tiện khác.

img

Công ty xAI của tỉ phú Elon Musk đã công bố bản ghi các cuộc trò chuyện của hàng trăm ngàn người dùng với chatbot Grok. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, người dùng không hề hay biết rằng liên kết này cũng được các công cụ tìm kiếm như Google, Bing và DuckDuckGo lập chỉ mục, khiến cuộc trò chuyện có thể được tìm thấy một cách công khai. Nói cách khác, khi nhấn nút "chia sẻ" trên Grok, cuộc trò chuyện sẽ được công khai trên trang web của Grok mà không có cảnh báo hay thông báo nào cho người dùng.

Tìm kiếm trên Google cho thấy công cụ này đã lập chỉ mục khoảng hơn 370.000 cuộc trò chuyện của người dùng với Grok.

Theo Forbes, trong một số cuộc trò chuyện, người dùng đặt câu hỏi nhạy cảm về y học và tâm lý học; một số thậm chí còn tiết lộ tên, thông tin cá nhân, mật khẩu với chatbot. Các tệp hình ảnh, bảng tính và một số tài liệu văn bản do người dùng tải lên cũng có thể được truy cập qua trang chia sẻ của Grok.

Công ty xAI cấm sử dụng chatbot để thúc đẩy việc gây hại nghiêm trọng đến con người hoặc phát triển vũ khí sinh học, hóa học, cũng như vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thế nhưng, trong các cuộc trò chuyện được chia sẻ và dễ dàng tìm thấy trên Google, Grok đã cung cấp hướng dẫn về cách sản xuất chất kích thích bất hợp pháp như fentanyl và methamphetamine. viết mã phần mềm độc hại, chế tạo bom và cách tự tử.

xAI không phải là công ty trí tuệ nhân tạo duy nhất công khai cuộc trò chuyện của người dùng với chatbot. Đầu tháng 8-2025, người dùng ChatGPT của công ty OpenAI đã lo ngại khi phát hiện cuộc trò chuyện của họ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. Sau phản ứng dữ dội, OpenAI nhanh chóng thay đổi chính sách.

Gọi việc lập chỉ mục là "một thử nghiệm ngắn hạn", giám đốc an ninh thông tin của OpenAI Dane Stuckey cho biết trong một bài đăng trên X rằng họ sẽ ngừng tính năng này vì nó tạo ra quá nhiều cơ hội để người dùng vô tình chia sẻ những thứ họ không có ý định chia sẻ.



Grok Elon Musk rò rỉ thông tin xAI trí tuệ nhân tạo
