"Bí mật" bên trong tàu cá bị cảnh sát biển bắt giữ

Tối 18-12, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 200.000 lít dầu D.O trên Vùng biển Tây Nam.

Cảnh sát biển kiểm tra hàng hóa trên tàu cá do Minh làm thuyền trưởng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 17-12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển cách cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 110 hải lý thì lực lượng làm nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu TG - 91975 - TS có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra phương tiện.

Tàu cá này do ông Hà Tuấn Minh (ngụ tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng cùng một số thuyền viên khác và phương tiện không có tín hiệu VMS. Theo lời khai của ông Minh, tàu cá đang vận chuyển hơn 200.000 lít dầu D.O, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập hồ sơ, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về Cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 ở xã Năm Căn (Cà Mau) để điều tra và xử lý theo quy định.



