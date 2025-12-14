Lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản và tạm giữ phương tiện cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra

Ngày 14-12, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị - cho biết đã phát hiện, bắt giữ một vụ khai thác cát trái phép trên sông Kiến Giang ngay trong ngày đầu triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 12-12, trong quá trình tuần tra trên tuyến sông Kiến Giang, Tổ công tác Công an xã Ninh Châu tuần tra phát hiện một thuyền nhôm vỏ gỗ neo đậu tại đoạn sông Kiến Giang thuộc thôn Phú Ninh - có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên khoang thuyền chứa khoảng 5m³ cát lòng sông vừa được khai thác.

Qua xác minh tại chỗ, chủ số cát trên là bà Võ Thị Kim Quy (SN 1977, trú thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu). Tại thời điểm kiểm tra, bà Quy không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số cát sạn nói trên.

Công an xã Ninh Châu đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ.

Theo Công an xã Ninh Châu, khai thác cát trái phép không chỉ vi phạm pháp luật về tài nguyên, khoáng sản mà còn là nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Kiến Giang, tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân. Việc phát hiện, xử lý ngay trong ngày đầu ra quân được xem là tín hiệu tích cực của đợt cao điểm, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an cơ sở.

Mới đây, trên đoạn sông Thạch Hãn thuộc thôn Gia Độ (xã Triệu Bình), Tổ công tác Công an xã Triệu Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 1 chiếc tàu đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép. Nhóm đối tượng bị phát hiện gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988), Nguyễn Văn Nam (SN 1983) và Võ Văn Sơn (SN 1995), cùng trú phường Đông Hà. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã khai thác trái phép khoảng 5m³ cát lòng sông. Thời điểm kiểm tra, cả 3 người đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.



