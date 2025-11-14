Phát hiện bí mật dưới đồi cát Bắc Gianh

Hiện trường khu vực đồi cát nơi xảy ra vụ khai thác trái phép.

Ngày 14-11, Công an phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị đang lập hồ sơ xử lý vụ khai thác cát trái phép bị phát hiện trong đêm tại khu vực đồi cát ven biển tại địa phương này.

Theo đó, khoảng 1 giờ 43 sáng 12-11, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực đồi cát ven biển thuộc tổ dân phố Thọ Đơn (phường Bắc Gianh), Tổ công tác Công an phường Bắc Gianh đã phát hiện và bắt quả tang vụ khai thác cát lậu diễn ra ngay trong đêm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện N.V.L. (1990) đang điều khiển máy múc hiệu DEAWOO SOLAR 130W màu cam, xúc cát vàng lên thùng xe tải biển số 73C-125.55 do N.V.H. (1994) cầm lái. Kiểm tra ban đầu cho thấy khoảng nhiều khối cát vàng đã được đưa lên thùng xe, chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Khu vực đồi cát ven biển Bắc Gianh - nơi các đối tượng lén khai thác cát.

Khi được yêu cầu xuất trình giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ liên quan, cả L. và H. đều không cung cấp được bất kỳ văn bản nào. Hai người khai nhận tự ý vào khu vực đồi cát để khai thác, không hề được cơ quan chức năng cấp phép.

Tổ công tác đã phối hợp chính quyền địa phương lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện và tang vật, đưa về trụ sở Công an phường Bắc Gianh để tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ.

Vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.



