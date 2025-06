Bí mật động trời trong 3 xe ô tô vừa bị cảnh sát bắt trong đêm ở Quảng Trị

Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Cụ thể, lúc 20 giờ 10 phút ngày 4-6 tại Km 9 Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu (huyện Cam Lộ), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô BKS 29D-234.20.

Một trong 3 phương tiện bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Diệu Thúy

Quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 45 chai rượu nhãn hiệu Chivas regal aged 25year, 54 chai rượu Royal Salute 21 và 6.000 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Esse) với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và người điều khiển phương tiện này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cùng thời điểm, tại Km10 Quốc lộ 9 đoạn qua thôn Vĩnh An (xã Cam Hiếu), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp các đơn vị tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS 74D-002.01 do Trần Đăng Khoa (SN 1998, ngụ phường 5, TP Đông Hà) điều khiển.

Số hàng hóa nhập lậu không có hóa đơn, chứng từ bị bắt giữ. Ảnh: Diệu Thúy

Qua kiểm tra phát hiện trên xe có 54 chai rượu Chivas 12, 60 chai rượu Jagermeister, 1.500 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Jet) và 6 bộ điều hoà nhãn hiệu Panasonic. Tổng trị giá hàng hóa ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa, đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Chỉ ít phút sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô BKS 43D-007.39 do Diêu Đức Trung (SN 1991) điều khiển, cùng đi trên xe có Trần Đình Phi (SN 1995; cùng ngụ phường 5, TP Đông Hà), vận chuyển 60 chai rượu Royal Salute 21, 4.000 chai bia Heniken và 3.000 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Jet) không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá của số hàng hóa khoảng 250 triệu đồng.

Qua xác minh ban đầu, số hàng nói trên đều là hàng cấm, hàng nhập lậu được các đối tượng vận chuyển từ hướng Lao Bảo về Đông Hà thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc.