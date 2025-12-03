HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chiêu giấu ma túy trong hộp “mật ong nghệ đen”: Một bị cáo lãnh án 16 năm tù

Q.Nhật

(NLĐO) - Huỳnh Hồng Đợi đã bị công an khởi tố khi nhận giúp bạn gói hàng "mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột" từ shipper chuyển đến nhưng sự thật đó là "nước vui".

Ngày 3-12, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Hải (SN 2002; trú phường Kim Trà, TP Huế) 16 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Rước họa vì nhận gói hàng ma túy mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Ngọc Hải, người đã nhờ bạn nhận giúp gói hàng ma túy.

Bị cáo từng được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuy nhiên, bị cáo có một án tích 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" và đang chấp hành thời hạn thử thách 3 tháng nhưng đã tái phạm tội.

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi là bạn bè cùng phường, thường xuyên đi chơi chung. Sáng 4-2-2024, Ngọc Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi đến nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi Đợi đang chơi bida ở số 21 Lý Thần Tông, phường Kim Trà, thì shipper tới giao hàng theo sự hướng dẫn của Hải. Khi Đợi đang nhận hàng thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Bên trong gói hàng là 5 hộp giấy ghi chữ "Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột", mỗi hộp chứa 20 gói nilon có in chữ Ferrari, tổng cộng 100 gói chứa bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng "nước vui", tổng khối lượng 459,04 gam.

Quá trình điều tra làm rõ, Ngọc Hải đã mua số ma túy này từ đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1995; trú xã Hưng Lộc, TP Huế) với giá 170 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo khai nhận đã từng 2 lần mua "nước vui" của Nguyễn Văn Hải, tổng số lượng 80 gói với 130 triệu đồng.

Trong vụ án, Lê Ngọc Hải giữ vai trò chính, là người đặt mua, thanh toán và nhờ Đợi nhận, cất giữ ma túy. Huỳnh Hồng Đợi cũng biết gói hàng là ma túy do bạn mình có sử dụng, hoạt động liên quan đến loại chất cấm này. Tuy nhiên, Đợi không rõ loại ma túy gì, khối lượng bao nhiêu, không biết Ngọc Hải sử dụng vào mục đích gì. 

Đợi chỉ nhận về cất giấu theo sự chỉ đạo của Ngọc Hải, chờ khi bạn đến lấy. Việc giúp nhận và cất giấu ma túy Đợi không được hưởng lợi hay trả công mà chỉ được Ngọc Hải mời đi chơi cùng và trả các khoản tiêu xài cá nhân.

Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

    Thông báo