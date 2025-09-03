HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

BTV Minh Trang gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9

Thùy Trang

(NLĐO)- Dẫn bản tin Thời sự Quốc khánh 2-9, BTV Minh Trang khiến dân mạng trầm trồ với profile cực khủng.

Nhan sắc “gây bão” của BTV Minh Trang VTV1: Diện mạo xuất thần trong Ngày Quốc khánh 

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 1.

BTV Minh Trang gây sốt

Xuất hiện trên bản tin Thời sự ngày Đại lễ Quốc khánh tối 2-9, BTV Minh Trang của VTV1 lập tức "gây bão" mạng xã hội bởi nhan sắc ngọt ngào và thần thái xuất thần. Diện áo dài truyền thống nổi bật với sắc đỏ cùng họa tiết sao vàng và hoa sen, cô được khán giả ví von như nhan sắc đại diện nét đẹp người Việt Nam.

Không chỉ "gây bão" bởi nhan sắc ngọt ngào, BTV Minh Trang còn khiến khán giả tò mò hơn khi biết profile của chị thật sự "không phải dạng vừa". Nữ BTV đã có 18 năm gắn bó với VTV, trong đó hơn 10 năm đảm nhận vị trí dẫn Thời sự. 

Giọng đọc truyền cảm, phong thái chuẩn mực và sự chuyên nghiệp trong từng lần lên sóng đã giúp Minh Trang chiếm trọn cảm tình của khán giả truyền hình cả nước.

Điểm đặc biệt giúp BTV Minh Trang tạo dấu ấn trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua chính là phong thái và giọng điệu chuẩn chỉnh mỗi lần lên sóng. 

Từ cách ngắt nhịp, nhấn nhá, đến biểu cảm gương mặt và dáng vẻ nghiêm chỉnh, tất cả đều toát lên sự chỉn chu và chuyên nghiệp. Chính sự chuẩn mực ấy đã trở thành "thương hiệu" riêng, khiến mỗi lần xuất hiện của nữ BTV đều nhận được sự tin cậy và trân trọng từ khán giả.

BTV Minh Trang: Bí quyết diện áo dài quyến rũ, gây sốt màn ảnh và đời thường!

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 2.

BTV Minh Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả suốt 18 năm qua

Mỗi lần xuất hiện, nữ BTV Đài Truyền hình quốc gia đều mang đến một hình ảnh chỉn chu và duyên dáng. Đặc biệt, khi diện áo dài biểu tượng của phụ nữ Việt Nam, BTV Minh Trang thường chọn phong cách trang điểm nhẹ, thanh thoát, vừa hiện đại vừa giữ được sự truyền thống. 

Ngoài đời thường, nữ BTV sinh năm 1987 cũng sở hữu gu thời trang hiện đại nhưng kín đáo, toát lên sự thanh lịch chuẩn mực.

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 3.

BTV Minh Trang đời thường

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 4.

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 5.

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 6.

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 7.

Nữ BTV VTV1 gây sốt ngày Đại lễ Quốc khánh 2-9 - Ảnh 8.

BTV Minh Trang được ví xinh như hoa hậu

Sự xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự tối 2-9 mang đến hình ảnh đầy tự hào. Khoác lên mình tà áo dài mang sắc cờ Tổ quốc, cô cất giọng truyền tải những tin tức trọng đại trước hàng triệu khán giả cả nước, để lại dấu ấn khó quên trong bản tin đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam.

đại lễ 2-9 Minh Trang BTV VTV1 nhan sắc BTV VTV1
