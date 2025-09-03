HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại lễ 80 năm Quốc khánh: Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn

Dương Ngọc

(NLĐO) - Ban chỉ đạo có Thư cảm ơn sau khi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh thành công tốt đẹp.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) vừa ký Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo.

Đại lễ 80 năm Quốc khánh: Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hữu Thắng

Thư cảm ơn nêu rõ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đã được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn Dân tộc; khẳng định giá trị thời đại và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, dân quân, du kích, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;

Cảm ơn đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; lãnh đạo các chính Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế đã ủng hộ, giúp đỡ, tham dự Lễ kỷ niệm, gửi điện chúc mừng;

Cảm ơn các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành; các chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sĩ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong nước và quốc tế;

Cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; các em và các cháu thanh thiếu nhi; đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; đặc biệt là Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và toàn thể nhân dân Thủ đô Hà Nội...

Cảm ơn đã tham gia các hoạt động kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành công của các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những đóng góp ấy đã góp phần mạnh mẽ lan tỏa thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn.

Sự thành công của các hoạt động và Lễ kỷ niệm lần này một lần nữa khẳng định chân lý: Mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn tin tưởng rằng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa Dân tộc ta vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Tin liên quan

Thư mừng Quốc khánh Việt Nam của lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia

Thư mừng Quốc khánh Việt Nam của lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia

(NLĐO)- Lãnh đạo nhiều quốc gia đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Những hình ảnh ấn tượng trong diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sáng ngày 2-9 trên Quảng trường Ba Đình lịch sử đã diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

