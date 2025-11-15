HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bị Mỹ cáo buộc bắt tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, Iran không thừa nhận

Anh Thư

(NLĐO) - Theo một quan chức Mỹ, tàu chở dầu bị Iran bắt giữ ở eo biển Hormuz mang tên Talara, treo cờ Quần đảo Marshall.

Theo AP, vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu ở eo biển Hormuz xảy ra hôm 14-11. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối liền vịnh Oman và vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập), được coi là một tuyến đường thủy chiến lược.

Iran không thừa nhận vụ bắt giữ này, mặc dù nó diễn ra trong bối cảnh Tehran nhiều lần cảnh báo họ có thể đáp trả sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel vào tháng 6, trong đó Mỹ đã tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran.

Tàu chở đầu Talara đang trên đường từ Ajman - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đến Singapore thì bị lực lượng Iran chặn lại - theo một quan chức quốc phòng giấu tên.

Mỹ cáo buộc Iran bắt tàu chở dầu qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz, nơi quan chức Mỹ cho biết một tàu chở dầu đã bị Iran bắt giữ hôm 14-11 - Ảnh: NASA

Dữ liệu theo dõi chuyến bay được AP phân tích cho thấy một máy bay không người lái MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bay vòng quanh khu vực tàu Talara trong nhiều giờ vào hôm 14-11 để quan sát vụ bắt giữ.

Công ty Ambrey - một công ty an ninh tư nhân của Anh - mô tả vụ bắt giữ có sự tham gia của 3 chiếc thuyền nhỏ.

Trung tâm Điều hành thương mại hàng hải Anh, trực thuộc quân đội Anh, đã xác nhận riêng vụ việc, cho biết một "hoạt động nhà nước" có thể đã buộc tàu Talara phải đi vào vùng biển lãnh hải của Iran.

Công ty Columbia Shipmanagement có trụ sở tại Cyprus sau đó thông báo rằng họ đã "mất liên lạc" với một tàu chở dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cao. Họ cũng đã thông báo với cơ quan chức năng và đang hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan, tìm cách khôi phục liên lạc với tàu.

"Sự an toàn của thủy thủ đoàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - công ty này khẳng định.

Vào tháng 5-2022, Iran từng bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp và giam giữ chúng cho đến tháng 11 năm đó. Iran cũng bắt giữ tàu chở hàng MSC Aries treo cờ Bồ Đào Nha vào tháng 4-2024.

Gần đây, lực lượng Houthi ở Yemen - do Iran hậu thuẫn - cũng đã tấn công nhiều tàu thuyền tại biển Đỏ.

Iran từ lâu đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ được giao dịch đi qua. Hải quân Mỹ tuần tra Trung Đông thông qua Hạm đội 5 đóng tại Bahrain để giữ cho tuyến đường thủy này thông suốt.

