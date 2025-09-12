HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 12-9: UAV Nga hướng đến nơi đặc biệt ở Ba Lan?

Lạc Chi

(NLĐO) - Báo Die Welt của Đức dẫn nguồn tin ẩn danh nói 5 máy bay không người lái Nga bị bắn hạ tại Ba Lan gần đây có thể đang nhắm tới một căn cứ của NATO.

Năm trong số máy bay không người lái của Nga bị bắn rơi trên không phận Ba Lan có thể đang hướng tới căn cứ quân sự của NATO, theo thông tin được báo Die Welt (Đức) dẫn lại.

Sự việc kéo dài 7 tiếng, xảy ra khi không quân Ba Lan, Hà Lan và Ý xuất kích ngăn chặn đợt UAV Nga bay vào lãnh thổ Ba Lan trong cuộc tập kích nhằm vào Ukraine láng giềng. Đây được coi là lần đầu tiên có sự tiếp xúc trực tiếp giữa NATO và Moscow.

Điểm nóng xung đột ngày 12-9: UAV Nga hướng đến nơi đặc biệt ở Ba Lan?- Ảnh 1.

Chiếc máy bay không người lái Gerbera bị bắn hạ này được tìm thấy cách biên giới Ukraine khoảng 290 km. Ảnh: Telegraph.

Một sĩ quan NATO giấu tên nói với Die Welt rằng những chiếc UAV của Nga đã "bay thẳng về phía căn cứ", tuy nhiên vị trí cụ thể của căn cứ này không được tiết lộ. Theo tờ báo, căn cứ nghi là "mục tiêu" có liên quan đến hoạt động vận chuyển vũ khí viện trợ cho Ukraine.

Vụ việc không gây ra thương vong hay thiệt hại. Nhưng khoảng 19 máy bay không người lái, trong đó có loại Gerbera đóng vai trò mồi nhử, đã xâm nhập không phận Ba Lan trong lúc tập kích Ukraine.

Theo thông tin ban đầu, hai UAV đã bị tiêm kích F-35 của Hà Lan bắn hạ trong chiến dịch đánh chặn, ba chiếc khác rơi xuống trong "những hoàn cảnh bí ẩn hơn", theo Telegraph.

Nguồn tin ẩn danh cũng cho hay các chi tiết nói trên được chia sẻ trong một buổi họp an ninh tối 10-9, dựa trên kết quả sơ bộ từ cuộc điều tra nội bộ của Ba Lan. Telegraph lưu ý chưa thể độc lập xác minh báo cáo này.

Cũng có khả năng khác là số UAV này đang hướng đến sân bay Rzeszow, khu vực gần biên giới Ukraine và hiện là đầu mối chính vận chuyển viện trợ tới quốc gia đang có xung đột. Sự cố khiến hoạt động tại sân bay Rzeszow đã bị gián đoạn nhất thời.

