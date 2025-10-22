Chấm dứt sử dụng cán bộ Công đoàn chuyên trách theo chế độ hợp đồng

Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 21-10, đã có văn bản gửi các LĐLĐ tỉnh, Thành phố (TP) về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP và Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được ý kiến của một số LĐLĐ tỉnh, TP đề cập về một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện, chẳng hạn như về đối tượng áp dụng; cách xác định thời gian, tiền lương hưởng chính sách; thời gian chi trả chế độ…

Thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP cho cán bộ Công đoàn chuyên trách chậm nhất vào ngày 1-11-2025

Về các vướng mắc này, Tổng LĐLĐ có ý kiến như sau:

Đối tượng áp dụng

Cán bộ Công đoàn chuyên trách được áp dụng điều 5 Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP và Mục II Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ khi có đủ 4 điều kiện:

- Cán bộ Công đoàn chuyên trách là người được bầu cử, tuyển dụng, bổ nhiệm, chỉ định để đảm nhiệm thường xuyên công việc trong tổ chức Công đoàn (theo Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam);

- Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) trước thời điểm ngày 15-1-2019. Cụ thể là được tuyển dụng thông qua ký kết HĐLĐ hoặc các hình thức văn bản với tên gọi khác nhưng thỏa mãn nội dung về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên theo tinh thần điều 13 Bộ Luật Lao động năm 2019 về HĐLĐ;

- Hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính Công đoàn;

- Nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP

- Cán bộ doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài (Phó giám đốc nhân sự, trưởng, phó phòng tổ chức – nhân sự...) kiêm nhiệm giữ chức vụ ở Công đoàn cơ sở (chủ tịch, phó chủ tịch...).

- Cán bộ Công đoàn chuyên trách ở DN ngoài khu vực nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài nhưng hưởng lương và đóng BHXH từ nguồn kinh phí của DN.

- Cán bộ Công đoàn chuyên trách do Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác tuyển dụng nêu tại khoản 1 Mục 11 Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ và cán bộ Công đoàn chuyên trách ở cơ sở nêu tại khoản 3 Mục II Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ không phải nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

- Cán bộ làm nhiệm vụ kế toán, thủ quỹ, tạp vụ... không đảm nhiệm công việc thường xuyên trong tổ chức Công đoàn theo Điều 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Cán bộ Công đoàn chuyên trách theo khoản 1, 2, 3 Mục II Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ và đã có thời gian ký HĐLĐ vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tuyển dụng thông qua các hình thức văn bản khác (theo khoản 1 Mục II Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ) trước ngày 15-1-2019 và đã chấm dứt HĐLĐ hoặc có quyết định thôi việc (nghỉ làm việc và không đóng BHXH trong các cơ quan, đơn vị của Công đoàn), có thời gian gián đoạn trước khi ký HĐLĐ theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP hoặc Nghị định số 111/2022/NĐ-CP hoặc HĐLĐ khác sau ngày 15-1-2019.

Xác định thời gian và tiền lương để hưởng chế độ, chính sách

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị LĐLĐ các tỉnh, TP thực hiện xác định thời gian và tiền lương hưởng chế độ, chính sách theo đúng Điều 5 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 67/2025/NĐ-CP). Trường hợp chưa rõ thì trao đổi với Ban Công tác Công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, TP rà soát và chấm dứt (theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định) việc sử dụng cán bộ Công đoàn chuyên trách làm chuyên môn, nghiệp vụ theo chế độ HĐLĐ trong các cơ quan chuyên trách Công đoàn theo khoản 3.4 Mục VI Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ trước ngày 1-11-2025 (không bao gồm cán bộ Công đoàn chuyên trách đang làm việc tại Công đoàn cơ sở trong DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam). Sau ngày 1-11-2025, LĐLĐ tỉnh, TP nào không thực hiện yêu cầu trên thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và người lao động.

Đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách đã chấm dứt HĐLĐ từ ngày 30-6-2025 do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhưng được LĐLĐ tỉnh, TP tiếp tục ký HĐLĐ tại các bộ phận công tác của LĐLĐ tỉnh, TP hoặc các Công đoàn xã, phường (bao gồm cả trường hợp Tỉnh uỷ, Thành ủy đã phê duyệt chủ trương cho ký kết HĐLĐ) thì Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, TP ban hành quyết định nghỉ việc và thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP.

Thời hạn hoàn thành thực hiện chi trả chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP chậm nhất vào ngày 1-11-2025. Các LĐLĐ tỉnh, TP báo cáo kết quả thực hiện về Tổng LĐLĐ Việt Nam (tại khoản 3.4 và khoản 3.5 Mục VI Hướng dẫn số 09/HD-TLĐ) qua Ban Quan hệ lao động trước ngày 5-11-2025.