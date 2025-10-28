HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đề xuất chủ tịch Công đoàn xã, phường nên thuộc biên chế LĐLĐ tỉnh, TP

Thanh Nga

(NLĐO) - Việc sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam là cần thiết để sát thực tiễn, phù hợp với Hiến pháp, Luật Công đoàn sửa đổi và các luật liên quan.

Ngày 28-10, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến mô hình Công đoàn xã, phường, đặc khu với sự tham gia của 70 cán bộ Công đoàn xã, phường, đặc khu các tỉnh, thành khu vực phía Nam và Tổ công tác quản lý địa bàn trực thuộc LĐLĐ TP HCM.

Chủ tịch Công đoàn xã, phường phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ông Tống Văn Băng, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Theo ông Tống Văn Băng, Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam, mô hình Công đoàn xã, phường, đặc khu hiện nay còn vướng mắc như chỉ tiêu biên chế, chức năng nhiệm vụ còn được quy định tạm thời, tài chính hạn hẹp. Vì vậy, rất cần ý kiến từ thực tiễn hoạt động Công đoàn xã, phường, đặc khu để góp ý sửa đổi dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với Hiến pháp, Luật Công đoàn sửa đổi, các luật liên quan.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến khẳng định sự cần thiết của mô hình Công đoàn xã, phường tuy nhiên cần sớm quy định, hướng dẫn chi tiết về hoạt động của Công đoàn xã, phường, đặc khu.

Tháo gỡ khó khăn cho Công đoàn xã, phường

Bà Trương Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai cho biết mô hình xã, phường hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, nhất là mô hình Công đoàn liên xã, phường.

Điển hình như Công đoàn phường Thống Nhất đang được giao nhiệm vụ hỗ trợ Công đoàn cơ sở tại 7 xã, phường và hỗ trợ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại 5 xã khác. "Địa bàn rộng, di chuyển xa song chưa có cơ chế tài chính cho hoạt động thường xuyên; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường khác gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, cán bộ Công đoàn phải kiêm các công tác tại MTTQ phường, các công tác này chiếm 1/3 thời gian làm việc nên khó tập trung cho hoạt động Công đoàn" - bà Trương Thị Mỹ Lệ nêu.

Từ thực tiễn trên, bà đề xuất chủ tịch Công đoàn xã, phường nên thuộc biên chế LĐLĐ tỉnh, TP để chủ động trong hoạt động.

Chủ tịch Công đoàn xã, phường phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, đóng góp ý kiến

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng, kiến nghị đưa vào Điều lệ Công đoàn về thẩm quyền chỉ đạo của Công đoàn xã, phường hoặc bổ sung nhiệm vụ của LĐLĐ tỉnh, thành là được ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Công đoàn các xã, phường; đồng thời ban hành định mức tài chính cụ thể với cấp xã phường để tạo phát huy vai trò của Công đoàn xã, phường.

Ông cũng cho rằng trong một tỉnh, TP nên linh động điều phối biên chế từ những nơi không có tổ chức Công đoàn sang các đơn vị có tổ chức Công đoàn - nơi có số lượng đoàn viên, Công đoàn cơ sở lớn.

Chủ tịch Công đoàn xã, phường phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM chia sẻ tại hội thảo

Còn tại TP HCM, LĐLĐ TP đã sớm thành lập 9 Tổ Công tác quản lý địa bàn. Sau 4 tháng hoạt động, Tổ công tác đã bám sát địa bàn, tăng cường sự hiện diện của tổ chức Công đoàn, gần công nhân - lao động hơn, góp phần phát hiện kịp thời nhiều vấn đề trong quan hệ lao động, tổ chức chăm lo đoàn viên, người lao động kịp thời; hỗ trợ chuyên sâu tốt hơn cho Công đoàn cơ sở và Công đoàn xã, phường giai đoạn đầu thành lập.

Tuy nhiên, mô hình này hiện đang được tổ chức theo hình thức tạm thời, chưa có quy định về vị trí pháp lý, chức năng, quyền hạn và cơ chế phối hợp với các cấp Công đoàn… Do vậy, cần nghiên cứu thêm để tháo gỡ các vướng mắc.

tổ chức Công đoàn công đoàn cơ sở Công đoàn Việt Nam lấy ý kiến đoàn viên đáp ứng yêu cầu Điều lệ Công đoàn Việt Nm Công đoàn xã, phường
