Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở bảo đảm đúng tiến độ

Công đoàn phường Chánh Hưng, TP HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức Đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào chiều 3-11, với sự tham gia của 167 chủ tịch Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường.

Cán bộ Công đoàn trao đổi các nội dung chuẩn bị đại hội tại hội nghị

Tại hội nghị, Công đoàn phường đã triển khai và quán triệt các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ TP HCM liên quan đến công tác tổ chức đại hội/hội nghị Công đoàn cơ sở. Theo đó, cần tập trung hướng dẫn xác lập hình thức, thời gian tổ chức đại hội/hội nghị tại Công đoàn cơ sở, các nội dung lưu ý khi xây dựng văn kiện và nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, công tác chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; xây dựng báo cáo chính trị đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm kỳ tới; cần lưu ý phát động phong trào thi đua và chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức sinh hoạt rộng rãi, dân chủ để đoàn viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội.