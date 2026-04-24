Pháp luật

Bị phạt tù vì lái xe gây tai nạn làm chồng tử vong, người phụ nữ kháng cáo

Vân Du

(NLĐO) – Người phụ nữ 41 tuổi ở Cà Mau bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù vì điều khiển xe tông vào cây bên đường làm chồng tử vong sau khi uống bia

Ngày 24-4, trao đổi với báo chí, bà Phạm Hồng Nhị (41 tuổi; ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ", người tử vong chính là chồng bà.

Lãnh án tù vì lái xe tông cây bên đường làm chồng tử vong sau khi uống bia - Ảnh 1.

Bà Nhị đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ"

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra trước đó, TAND khu vực 3 - tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bà Nhị 1 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 12-9-2024, ông Võ Văn Đ. và vợ là bà Nhị tổ chức tiệc mừng khai trương buôn bán tại căn nhà thuê ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau với nhiều người tham gia. Tại buổi tiệc, bà Nhị có sử dụng bia.

Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Bà Nhị điều khiển xe máy chở ông Đ. về nhà ở xã Đá Bạc. 

Trên đường đi, bà Nhị không làm chủ được tay lái nên điều khiển xe máy đi qua phần đường dành cho phương tiện đi theo chiều ngược lại, va vào gốc cây dẫn đến ngã xe.

Sự cố trên đã khiến ông Đ. tử vong tại chỗ. Bà Nhị bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu và được xuất viện vào ngày 24-9-2024.

Tin liên quan

CSGT TPHCM xử lý tài xế vi phạm giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất

CSGT TPHCM xử lý tài xế vi phạm giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất

(NLĐO) - Các lỗi như dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, trả khách sai quy định, chèo kéo khách,... sẽ bị xử lý nghiêm.

Cục CSGT nói gì về thông tin "tăng mức xử phạt vi phạm giao thông"?

(NLĐO)- Theo Cục CSGT, Dự thảo Nghị định 168/2024, không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Các lỗi vi phạm giao thông phổ biến cần loại bỏ ngay

(NLĐO) - Đi sai làn đường; sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ xe tuỳ tiện;... là các lỗi vi phạm giao thông phổ biến của người Việt.

