Bị phạt tù vì lái xe gây tai nạn làm chồng tử vong, người phụ nữ kháng cáo

Ngày 24-4, trao đổi với báo chí, bà Phạm Hồng Nhị (41 tuổi; ngụ xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ", người tử vong chính là chồng bà.

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra trước đó, TAND khu vực 3 - tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bà Nhị 1 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 12-9-2024, ông Võ Văn Đ. và vợ là bà Nhị tổ chức tiệc mừng khai trương buôn bán tại căn nhà thuê ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau với nhiều người tham gia. Tại buổi tiệc, bà Nhị có sử dụng bia.

Buổi tiệc kết thúc vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Bà Nhị điều khiển xe máy chở ông Đ. về nhà ở xã Đá Bạc.

Trên đường đi, bà Nhị không làm chủ được tay lái nên điều khiển xe máy đi qua phần đường dành cho phương tiện đi theo chiều ngược lại, va vào gốc cây dẫn đến ngã xe.

Sự cố trên đã khiến ông Đ. tử vong tại chỗ. Bà Nhị bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu và được xuất viện vào ngày 24-9-2024.