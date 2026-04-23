Bạn đọc

CSGT TPHCM xử lý tài xế vi phạm giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Vũ

(NLĐO) - Các lỗi như dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, trả khách sai quy định, chèo kéo khách,... sẽ bị xử lý nghiêm.

CLIP: CSGT TPHCM đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 23-4, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông ở sân bay Tân Sơn Nhất.

img

Ô tô dừng đỗ sai quy định sẽ bị xử lý nghiêm.

Các lỗi như dừng đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, trả khách sai quy định, chèo kéo khách,... được lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Lúc 10 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế N.N.T (41 tuổi) dừng xe đón khách tại vị trí có biển cấm (quy định chỉ được dừng không quá 3 phút) nên lập biên bản với lỗi dừng xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ.

Cùng lúc này, CSGT phát hiện anh L.A.M. (34 tuổi) dừng xe trả khách trên phần đường dành cho người đi bộ, vi phạm quy định về dừng, đỗ xe, phạt 700.000 đồng.

Theo ghi nhận, khu vực đón, trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất có lắp đặt biển cấm dừng, cấm đỗ. Dù vậy, phương tiện được phép dừng trong thời gian ngắn, không quá 3 phút để đón, trả khách theo quy định. Song rất nhiều xe dừng đỗ bất chấp thời gian.

img

CSGT xử phạt tài xế vi phạm.

Vừa bị lập biên bản lỗi dừng xe trả khách, anh P.V.T. cho biết lần đầu vào sân bay Tân Sơn Nhất nên còn bỡ ngỡ. Anh mới trả khách chừng 5 phút thì bị xử phạt. Tuy nhiên, khi được CSGT giải thích, anh đồng ý ký vào biên bản.

Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TPHCM đã tăng cường xử lý, đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực sân bay. Tại các đường Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng,… đến nay tình trạng xe taxi dừng đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng nơi,... đã giảm đáng kể.

img

CSGT TPHCM đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

img

Nhiều tài xế cho biết lần đầu vào sân bay nên bỡ ngỡ với quy định.

img

Phòng CSGT sẽ tăng cường xử lý vi phạm giao thông.

