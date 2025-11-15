Bị phạt vì liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường

Ngày 15-11, đại diện Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử phạt tài xế Nguyễn Hữu Phước (28 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) do sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ qua đường.

Đội CSGT An Lạc lập biên bản tài xế vi phạm.

Trước đó, từ mạng xã hội, Đội CSGT An Lạc tiếp nhận đoạn clip cho thấy ô tô tải biển số tỉnh An Giang liên tục bóp còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường trên đường Trần Văn Giàu, xã Tân Nhựt, TP HCM. Clip đăng lên mạng xã hội TikTok gây bức xúc dư luận.

Cảnh sát vào cuộc xác minh, mời tài xế Phước đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi.

Đội CSGT An Lạc lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi "sử dụng còi hơi khi gặp người đi bộ sang đường".

Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền 900.000 đồng.