TP HCM: Xử phạt một phụ nữ đỗ ô tô trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

Ngày 1-11, Đội CSGT Tân Túc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đã lập biên bản xử phạt chị T.T.P (ngụ phường Bình Trị Đông) do đỗ ô tô trên phần đường dành cho người đi bộ.

Chiếc ô tô đỗ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ

Trước đó, một người dân phản ánh đến Fanpage Cục CSGT - Bộ Công an về việc chiếc ô tô "đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường" lúc 7 giờ 28 phút ngày 30-10 ở một giao lộ tại xã Tân Nhựt, TP HCM.

Đội CSGT Tân Túc đã vào cuộc xác minh và mời chị P. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chị P. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết sẽ chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông đường bộ.

Với lỗi này, chị P. sẽ bị xử phạt 700.000 đồng.