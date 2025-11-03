Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

(NLĐO) - Nước sông Hương dâng cao, vượt quá báo động 3, di tích Đại nội Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây "tập 3" chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.
Sau khi đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 3-11, mực nước trên các sông Hương, sông Bồ hiện đang xuống dần do mưa giảm. Tuy nhiên, rất nhiều khu vực ở TP Huế vẫn đang bị nước lũ bủa vây, trong đó trung tâm TP Huế hầu như giao thông tê liệt. Di tích Đại nội Huế một lần nữa bị ngập chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.
Những bức không ảnh chụp Đại nội Huế vào lúc 15 giờ ngày 3-11.
