Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

Q.Nhật; Ảnh: Lê Đình Hoàng

(NLĐO) - Nước sông Hương dâng cao, vượt quá báo động 3, di tích Đại nội Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây "tập 3" chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

Sau khi đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 3-11, mực nước trên các sông Hương, sông Bồ hiện đang xuống dần do mưa giảm. Tuy nhiên, rất nhiều khu vực ở TP Huế vẫn đang bị nước lũ bủa vây, trong đó trung tâm TP Huế hầu như giao thông tê liệt. Di tích Đại nội Huế một lần nữa bị ngập chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

Những bức không ảnh chụp Đại nội Huế vào lúc 15 giờ ngày 3-11.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 1.

Đại nội Huế nhìn từ sông Hương nhuốm màu nước lũ đặc quánh.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 2.

Từ đỉnh Kỳ đài, Ngọ Môn hiện ra trong màu nước lũ.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 3.

Phu Văn Lâu.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 4.

Trục dũng đạo Ngọ Môn - điện Thái Hòa - Kiến Trung lâu.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 5.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 6.

Phía ngoài lần lượt là Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu - Kỳ đài.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 7.

Trục dũng đạo của Kinh thành Huế.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 8.

Hộ thành hào nằm trước Kỳ đài Huế mực nước ngang bằng sông Hương.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 9.

Kỳ đài Huế.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 10.

Ngọ Môn hướng nhìn ra sông Hương.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 11.

Ngọ Môn nhìn từ trên xuống khi nước lũ bủa vây.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 12.

Đường Lê Duẩn nối dài là đường Trần Hưng Đạo ở cạnh sông Hương lúc 15 giờ ngày 3-11.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 13.

Nước lũ mấp mé cầu Phú Xuân nhìn từ phía Bắc.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 14.

Nhìn từ phía Nam cầu.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 15.

Cầu Phú Xuân bắc qua sông Hương trong ngày lũ đợt 3.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 16.

Cầu Dã Viên và Bạch Hổ, ở phía xa là cầu Nguyễn Hoàng.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 17.

Nước sông Hương dân lên gần đường Lê Lợi, đoạn trước trụ sở UBND TP Huế.

Không ảnh di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3" - Ảnh 18.

Trung tâm TP Huế bị ngập lụt.

Tin liên quan

Hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỉ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Hỗ trợ khẩn cấp thêm 100 tỉ đồng cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2428 ngày 1-11 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

Mưa lũ miền Trung: Cảnh báo nguy cơ bùng phát bệnh ngoài da

(NLĐO) - Mưa lũ kéo dài ở miền Trung làm tăng nguy cơ mắc bệnh ngoài da do nấm, vi khuẩn và côn trùng.

TP Huế đề nghị chấn chỉnh tình trạng phóng đại mức độ ảnh hưởng mưa lũ trên mạng xã hội

(NLĐO) - Mạng xã hội đã xuất hiện một số thông tin, hình ảnh không đúng sự thật, phóng đại mức độ ảnh hưởng của mưa lũ tại Huế, gây hoang mang dư luận

di sản Huế Đại Nội Huế di tích Huế mưa lũ Huế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo