Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP vừa xác minh, làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh nam thanh niên dùng chân lái xe máy.

Nam thanh niên thực hiện hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông (Clip: Công an TP Đà Nẵng)

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trên không gian mạng lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên buông thả cả hai tay, dùng chân điều khiển xe máy khi tham gia giao thông, gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Đến sáng 20-12, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời người liên quan đến làm việc.

Nam thanh niên dùng chân điều khiển xe máy (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là L.N.V.Q (SN 2007, trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Q. khai nhận, vào khoảng 20 giờ ngày 16-10, tại đường Đỗ Đăng Tuyển (xã Đại Lộc), thanh niên này đã điều khiển xe máy mang BKS 92AA-107.67, buông thả hai tay và dùng chân điều khiển phương tiện khi đang lưu thông trên đường. Hành vi này đã được người dân quay video và đăng tải lên mạng xã hội.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với các lỗi "buông thả hai tay khi điều khiển xe" và "dùng chân điều khiển xe" theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với các hành vi vi phạm nêu trên, Q. bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện theo quy định pháp luật.

Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không thực hiện các hành vi nguy hiểm, phản cảm nhằm thể hiện bản thân trên đường và trên mạng xã hội, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.