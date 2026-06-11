Bí quyết giúp Phúc Huỳnh vô địch Michelob Ultra Asia Open 2026

Michelob Ultra Asia Open 2026 là một trong những giải đấu pickleball có quy mô lớn hàng đầu khu vực. Thành tích vô địch đơn nam Pro không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Phúc Huỳnh mà còn phản ánh bước tiến mạnh mẽ của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Hành trình đến "ngôi vương"

Michelob Ultra Asia Open 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-6 tại VIAS Pickleball Academy (TP HCM). Giải đấu quy tụ gần 600 vận động viên đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỉ đồng.

Michelob Ultra Asia Open 2026 được đánh giá là một trong những giải đấu lớn nhất khu vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của pickleball và tạo môi trường thi đấu chất lượng cao cho các vận động viên chuyên nghiệp. Tại giải đấu năm nay, Phúc Huỳnh đã có hành trình thi đấu ấn tượng để đăng quang ngôi vô địch nội dung Đơn nam Pro.

Trước khi đánh bại tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam trong trận chung kết với tỉ số 2-1 (21-13, 21-23, 21-11), Phúc Huỳnh đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (15-11, 15-9) khi so tài với Quang Dương ở vòng bán kết. Đồng hành cùng Phúc Huỳnh xuyên suốt giải đấu là bộ trang bị thi đấu gồm vợt Zocker Aspire Signature và giày Zocker Apex Pro.

Chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu đã giúp Phúc Huỳnh khẳng định bản lĩnh thi đấu, năng lực chuyên môn và vị thế của mình trong làng pickleball khu vực.

Sẵn sàng chinh phục đỉnh cao

Bên cạnh ý nghĩa về mặt thành tích, chức vô địch Michelob Ultra Asia Open 2026 của Phúc Huỳnh còn phản ánh sự trưởng thành của một thế hệ vận động viên pickleball Việt Nam tự tin trình diễn ở sân chơi quốc tế, cho thấy sự phát triển về chuyên môn, tư duy thi đấu và khả năng cạnh tranh.

Trong quá khứ, các tay vợt Việt Nam thường mang tâm thế cọ xát và tích lũy kinh nghiệm khi bước ra đấu trường quốc tế. Giờ đây, họ sẵn sàng lao vào cuộc chơi với quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng, hướng tới những mục tiêu cao nhất. Hành trình của Phúc Huỳnh là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch đó, từ tâm thế học hỏi sang tâm thế chinh phục.

Zocker đồng hành cùng sự phát triển của Pickleball Việt Nam

Tại Michelob Ultra Asia Open 2026, Zocker tham gia với vai trò Nhà tài trợ bóng thi đấu chính thức, đồng thời là đơn vị đồng hành cùng nhiều vận động viên pickleball chuyên nghiệp.

Hành trình của Phúc Huỳnh là minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự đầu tư bài bản và đồng hành bền vững. Khi tài năng được phát triển trong một môi trường phù hợp, được trao cơ hội và nhận được sự hỗ trợ đúng thời điểm, các vận động viên Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng và khẳng định vị thế trên đấu trường quốc tế.



