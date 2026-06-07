Lý Hoàng Nam lỡ cơ hội đoạt ngôi vương Pickleball Michelob ULTRA

Sau 4 ngày diễn ra sôi động, Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 đã khép lại với kết quả khá bất ngờ. Đánh bại Lý Hoàng Nam trong trận chung kết đơn nam, Phúc Huỳnh đăng quang giải đấu đầy thuyết phục. Trong khi đó, tay vợt Roos Van Reek đoạt ngôi vô địch nội dung đơn nữ.

Lý Hoàng Nam

Phúc Huỳnh

Chiều ngày 7-6, loạt trận chung kết các hạng mục thuộc nhánh đấu Open (chuyên nghiệp) của Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 đã thu hút hàng nghìn khán giả theo dõi trên các nền tảng của FPT Play cũng như xem trực tiếp tại sân trung tâm VIAS Pickleball Academy (phường Tân Hưng, TP HCM).

Ở chung kết nội dung đơn nữ, Roos Van Reek tận dụng lợi thế sải tay dài, tạo những cú đánh dọc dây đầy uy lực và những cú drive chuẩn xác đến từng li, thi đấu xuất sắc và đánh bại Sophia Phương Anh. Nữ tay vợt người Hà Lan thể hiện đẳng cấp vượt trội, biết cách hóa giải áp lực, liên tục ghi điểm quyết định và thắng áp đảo Phương Anh với tỉ số lần lượt là 21-11 và 21-12.

Roos Van Reek thể hiện đẳng cấp vượt trội ở Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026

Trong khi đó, trận chung kết đơn nam giữa hai kỳ phùng địch thủ Lý Hoàng Nam và Phúc Huỳnh diễn ra vô cùng kịch tính. Sau 3 ván đấu, chiến thắng chung cuộc đã nghiêng về Phúc Huỳnh với tỉ số 21-13, 21-23 và 21-11. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của Phúc Huỳnh khi chạm trán Hoàng Nam, kể từ tháng 9-2025.

Kết quả thua khiến Hoàng Nam lỡ mất cơ hội lập kỳ tích "Triple Crown" (vô địch cả 3 nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ) tại giải.

Phúc Huỳnh cho biết: "Trận đấu này khiến tôi kiệt sức. Lý Hoàng Nam là tay vợt giàu kinh nghiệm, thi đấu xuất sắc. Vì vậy, chức vô địch này vô địch này vô cùng ý nghĩa với tôi, khi lần lượt vượt qua hai tay vợt mạnh nhất giải, là Quang Dương và Lý Hoàng Nam".

Ở nội dung đôi nữ, cặp Roos Van Reek - Vivian Glozman đăng quang sau trận chung kết thắng với kết quả 21-7, 21-19. Cặp Quang Dương - Harsh Mehta cũng vượt qua Lý Hoàng Nam và Nick Khamphi với kết quả 3 ván đấu lần lượt là 21-16, 17-21, 21-17 để lên bục cao nhất nội dung đôi nam.

Cuối ngày, cặp đấu Lý Hoàng Nam - Roos Van Reek đã chốt lại Giải Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 với chiến thắng trong nội dung đôi nam nữ với kết quả lần lượt 17-21, 21-9 và 21-11.

Roos Van Reek đoạt cú ăn 3 tại Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng, Pickleball Michelob ULTRA - Châu Á Mở Rộng 2026 là một trong những giải đấu có mức thưởng lớn tại Việt Nam, tạo động lực cạnh tranh sòng phẳng và mạnh mẽ cho hơn 350 tay vợt phong trào cùng gần 170 tay vợt chuyên nghiệp trong nước lẫn quốc tế.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên một giải đấu chính thức tại Việt Nam áp dụng thể thức thi đấu Rally (tính điểm trực tiếp ở mọi pha bóng), đẩy tốc độ trận đấu lên mức cao nhất.